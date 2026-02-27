Она одной из первых пела на украинском языке: вы точно не узнаете эту певицу на детском фото

Артистка покорила миллионы поклонников и сильно изменилась

Детство оставляет след на лице каждого, но некоторых звезд на архивных кадрах просто не узнать. Наша героиня — как раз такой случай: глядя на ее детские фото, невозможно разглядеть будущего кумира миллионов. Она изменилась до неузнаваемости.

"Телеграф" рассказывает о популярной украинской певице, которую просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Эта певица имеет скандальную репутацию, однако она очень давно на украинской эстраде и собирает огромные залы поклонников на своих концертах. Также артистка была одной из первых, кто начинал свою карьеру с украиноязычных песен, к которым сейчас возвращается.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Угадали? Конечно, это было не просто. На фото певица Ирина Билык.

Ирина Билык родилась в Киеве 6 апреля 1970 года, сейчас ей 55 лет. В последние годы артистка активно занимается сохранением молодости и часто проходит косметологические процедуры. Она известная своими яркими образами и необычными сценическими костюмами.

Билык известная своими украиноязычными хитами, которые покорили украинцев в конце 90-х. Среди них такие песни, как "А я пливу у човні", "Ти мій", "Божевільна", "Одинокая" и другие. Позже Ирина начала выпускать и российские песни, но теперь переводит их на украинский язык и записывает новые.

Ирина Билык. Фото: https://wikipedia.org/

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном украинском артисте, которого сложно узнать на детском фото. Угадайте, кто этот милый паренек на фото.