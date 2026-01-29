Зеленский сделал заявление по энергетическому перемирию: "Спасибо, президент Трамп"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа "энергетического перемирия" с РФ. Президент США якобы договорился с Путиным о приостановке ударов по Киеву.

Об этом Владимир Зеленский написал в сети X.

"Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", – написал Владимир Зеленский.

Новость дополняется…