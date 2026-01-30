"Це поразка Путіна". Що приховує запрошення Зеленського в Москву

Польський державний діяч Кульпа проаналізував дії Кремля щодо особистої зустрічі лідерів

Сам факт того, що лідер Росії Володимир Путін погоджується на зустріч з президентом України Володимиром Зеленський вже вказує на зміну риторики. Але Кремль робить так, щоб фактично зустріч не відбулась, запрошуючи українського лідера до Москви.

Про це Петро Кульпа — голова правління Республіканського фонду України, колишній член уряду Польщі та екссекретар польської делегації в парламенті НАТО, розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

Що треба знати:

Путін намагається триматись на відстані і не демонструвати слабкість

Ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна досить низька

Трамп може запросили лідерів в США, але в Кремль не погодяться

За словами Кульпи, фактично Путін останнім часом не відкидає можливості зустрічі з Зеленським, але він робить так, щоб вона не відбулась. Бо запрошувати лідера України до Москви, це те саме, аби голову Кремля запросили в Київ.

"Саме існування Зеленського як президента України — це поразка Путіна. Він намагається показати своїм запрошенням в Росію, що не програє", — каже експерт.

Він додає, що навіть якщо президент США Дональд Трамп запросить Путіна та Зеленського зустрітись в США, Кремль відмовиться. На це знайдуть купу причин, але фактично зустрічі не буде. Навіть слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, що "треба пам'ятати те, що Москва не відкидає можливості зустрічі вже велике досягнення", дуже багато говорять про позицію Кремля.

"Ви думаєте Путін поїде в США до Трампа та Зеленського? Ні, він дасть задню, підігнувши хвіст", — каже експерт.

Кульпа наголошує, що наразі Росія докладає зусилля, аби говорити те, що хоче почути Трамп і все. Справжніх рухів у напрямку миру чи бодай переговорів немає, є лише дії, аби не гнівати Вашингтон надто сильно.

