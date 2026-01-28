Путин готов пригласить Зеленского в Москву: в Кремле назвали условия

В РФ обещают якобы предоставить главе государства все необходимые условия для работы

В Кремле прокомментировали готовность президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российском главой Владимиром Путиным. Его пригласили в Москву и дали якобы "гарантии безопасности" во время пребывания там.

Что нужно знать:

Тема встреч с Зеленским "давно обсуждалась" в РФ, в том числе в ходе переговоров с Трампом

По заявлениям Ушакова, Россия якобы никогда не отказывалась от контактов

Кремль подтверждает готовность к встрече, если Зеленский согласен, но без уточнения дат и формата

Такое заявление сделал помощник российского главы Владимира Путина Юрий Ушаков, заявляют в росСМИ. Во время общдения с журналистами он сказал, что якобы эта тема "давно обсуждалась".

Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом России. Ну, вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность заявил он.

Юрий Ушаков

Ушаков называет подход РФ к этой вопросу "вполне логичным" — якобы та никогда не отказывалась от такого рода контактов, но тут же Кремль выдвигает некоторые условия.

Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных, позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы высказался Ушаков.

