Как погиб Денис Монастырский. Что известно о трагедии в Броварах и как выглядит могила министра МВД

Ровно три года назад, 18 января 2023 года, ушел из жизни Денис Монастырский — министр внутренних дел Украины. Вместе с ним погибли в авиакатастрофе в Броварах его коллеги, а самому главе МВД было всего 43 года.

Денис Монастырский родился в 1980 году в Хмельницком. Окончил университет права, кандидат юридических наук. Работал юристом в государственных и частных структурах, преподавал в университете, участвовал в реформе прокуратуры и создании ГБР.

Был экспертом по правоохранительной и судебной реформе, затем народным депутатом и главой профильного комитета Рады. В 2021 году стал министром внутренних дел Украины, в 2022-м участвовал в масштабном обмене пленными, в результате которого домой вернулись 215 украинских военных.

Как погиб Денис Монастырский

Министр погиб в результате авиакатастрофы в Броварах в январе 2023 года. Вертолет Airbus Н225 Super Puma ЕС-225, следовавший в Изюм Харьковской области, неожиданно потерпел крушение около 8:20 утра в одном из жилых районов города. Жертвами трагедии стали Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, а также другие должностные лица.

Всего погибли 14 человек, включая находившихся на борту и пятерых жителей Броваров: четыре женщины и ребенок. Хронологию тех трагических событий вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Правоохранительные органы сообщили, что крушение произошло из-за "явного нарушения должностными лицами ГСЧС правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Государственное бюро расследований предъявило подозрение пятерым сотрудникам ГСЧС. По состоянию на момент публикации в открытых источниках не было информации о вынесенных обвинительных приговорах.

Где похоронен Монастырский и как выглядит могила

21 января в Национальном центре "Украинский дом" в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим руководством МВД Украины и другими жертвами авиакатастрофы. Тогда собралось множество коллег, друзей и родственников погибших. Попрощаться с погибшими также пришел и президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

Покойного министра МВД и других чиновников похоронили на участке №42а Байкового кладбища в Киеве. Монастырскому установили плоский беломраморный памятник с его портретом и инициалами, а также изображением дрона. Это связано с тем, что бывший министр МВД вместе с первым заместителем Ениным участвовал в разработке летающего аппарата, который одним из первых нанес удар по Москве.

К слову, могила Дениса Монастырского расположена рядом с захоронением украинского хореографа Григория Чапкиса. Ранее мы писали, как выглядит могила танцора.