В Украине выставили на продажу элитный "микроавтобус Януковича": что в нем особенного (фото, видео)

Мария Назарова
Виктор Янукович, микроавтобус Chevrolet Express Новость обновлена 17 марта 2026, 21:52
Виктор Янукович, микроавтобус Chevrolet Express. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сегодня судьба автомобилей из гаража Януковича неизвестна

В Украине продается "машина Януковича". Утверждается, что микроавтобус Chevrolet Express на самом деле принадлежал беглому экс-президенту Украины.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. По мнению автора, только в тюнинг было вложено около 100 тысяч долларов.

Как выглядит "машина Януковича"

В ролике видно, что каждое сидение, обтянутое бежевой кожей, имеет подогрев, вентиляцию и функцию массажа. В салоне есть мини-бар, подсветка, кинотеатр, шторы раздвигаются автоматически.

Объем двигателя составляет 5,3 литра, пробег — 60 тысяч километров, говорит автор.

Продавец не называет точную цену, однако говорит, что она составляет менее 40 тысяч долларов.

В комментариях сомневаются, что транспортное средство действительно принадлежало Виктору Януковичу и обращают внимание на евроковрики в салоне.

Однако продавец обещает доказать принадлежность авто при встрече.

Бывший президент ездил на таких авто

Стоит отметить, что бывший президент пользовался подобными машинами. Еще в то время, когда он был при власти, сообщалось о его поездках на Chevrolet Express Explorer Limited SE. Также сохранились архивные фото.

Виктор Янукович садится в машину Chevrolet Express
Фото из архива "Преступности.НЕТ", 21 сентября 2012 года
Микроавтобусы Chevrolet Express с флагами Партии регионов
Фото из архива "Преступности.НЕТ", 21 сентября 2012 года

Отмечалось, что президентский автомобиль – лучший из серии Chevrolet Express. В салоне отделка выполнена из дерева и кожи, внутри есть бортовой компьютер, телевизор, проигрыватели, датчик света, дождя, подогрев сидений, гидроусилитель руля, кондиционер, люк, круиз-контроль, электрическая регулировка сидений и т.д.

В 2013 году даже на вторичном рынке такое авто стоило более 1 миллиона гривен.

Какова судьба гаража Януковича?

13 автомобилей, пять из которых относились к классу люкс, в 2014 году оценили в два миллиона долларов. 23 февраля их описали правоохранители, погрузили на эвакуаторы и в сопровождении ГАИ увезли в Межигорье. Интересно, что до пункта назначения доехали не все. По дороге исчезли пять тех самых элитных авто.

Впоследствии три машины – бронированный бус, Range Rover и Bentley были найдены под офисом участника Революции Достоинства Анатолия Жернового (сотника "Медведя").

Через несколько дней он на пресс-конференции заявил, что передал машины правоохранителям.

Еще один бронированный бус марки Chevrolet заметили у тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Но и Ярош заявил, что якобы передал его полиции. Хотя никто его так и не видел.

Бронированный Chevrolet Express из гаража Януковича
Куда исчез Mercedes, неизвестно. Стоит отметить, что из 8 машин, которые все таки довезли до Межигорья, вскоре пропало еще пять. Пикап и джип забрал "Правовый сектор", которому они понадобились в АТО. Якобы нашлись владельцы трех остальных автомобилей, предъявившие документы.

Журналистам ICTV, которые разыскивали машины Януковича, так и не удалось увидеть их ни на штраф-стоянке, где они должны были находиться, ни где-либо еще.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович, помимо известного Межигорья, располагал в Киевской области еще одной "тайной" резиденцией. Ее уничтожила российская армия.

