Похоронен на одном кладбище с легендарным певцом. Как выглядит могила Геннадия Москаля

В этом городе он учился и работал

Известный украинский политик, бывший глава Луганской облгосадминистрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль похоронен в родном городе. Его не стало в 2024 году.

Что нужно знать:

Геннадий Москаль умер после продолжительной болезни в 72 года

Его похоронили в Черновцах на Центральном кладбище

В 2024 году Петр Порошенко посетил могилу бывшего коллеги и показал фото

Государственный деятель был известный своими эмоциональными речами, нередко сопровождавшимися нецензурной лексикой. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Москаль проходил лечение от онкологического заболевания. Политик скончался после тяжелой болезни на 73-м году жизни.

Похороны Геннадия Геннадиевича прошли 19 марта. Он обрел свое последнее пристанище в родных Черновцах, где он когда-то окончил местный Техникум железнодорожного транспорта, а позже работал в милиции. Могила Москаля расположена на Центральном кладбище города, где также покоится легендарный певец Назарий Яремчук и украинские воины.

В октябре 2024 года бывший президент Украины Петр Порошенко посетил в Черновцах церемонию в честь Героев Украины и посетил могилу покойного коллеги, покинувшим его партию "Солидарность" в 2019 году. Тогда он и поделился фотографиями с места захоронения Москаля.

Судя по прошлогодним снимкам, могила политика была в хорошем состоянии: вокруг ухоженная территория, посажены живые цветы. На захоронении установлен деревянный крест с портретом улыбающегося Геннадия Москаля в вышиванке, а рядом размещена табличка с датами его жизни и смерти.

Памятник тогда не был возведен. Хотя церковь не устанавливает строгих сроков для возведения памятников на могиле усопшего, по народным традициям делать это рекомендуется лишь спустя год после погребения. Есть ли надгробие на могиле политика сейчас — неизвестно.

