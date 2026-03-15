Ему пророчат Оскар 2026. Что известно о главном фаворите премии, сыгравшего в "Грешниках"

Фильм номинирован на рекордные 16 категорий кинопремии

В канун 98-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 15 марта в США, внимание всего киномира приковано к категории "Лучшая мужская роль". В этом году борьба разворачивается между признанными мастерами и молодыми звездами, однако главным фаворитом считается Майкл Б. Джордан его поразительной игрой в сверхъестественном триллере "Грешники" (Sinners).

По состоянию на март Майкл Б. Джордан возглавляет прогнозы большинства авторитетных изданий, включая Variety и The New York Times. Его шансы на победу оцениваются в 48-52% после триумфа на премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). "Телеграф" рассказывает детальнее о номинанте на "Оскар 2026".

Что известно о роли и фильме

В фильме режиссера Райана Куглера ("Черная пантера") Джордан исполняет двойную роль братьев-близнецов, возвращающихся в родной город, чтобы начать жизнь заново, но сталкиваются со зловещей силой — вампирами. Сюжет фильма разворачивается в 1930-х годах в дельте реки Миссисипи.

Фильм "Грешники" номинирован на "Оскар" в 16 категориях — это рекордное достижение для любого фильма за всю историю премии Американской киноакадемии.

Путь Майкла Б. Джордана в кино

Майкл Бакари Джордан родился 9 февраля 1987 года в калифорнийском городе Санта-Ана, но его детство прошло в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Интересно, что в шоу-бизнес он попал почти случайно: во время обычного похода с мамой к врачу его заметил кастинг-директор и предложил попробовать себя в рекламе. Так началась его карьера модели, которая быстро переросла в актерскую работу в культовых сериалах вроде "Прослушки" и "Все мои дети".

Всемирная слава пришла к актеру благодаря долгому и плодотворному сотрудничеству с режиссером Райаном Куглером. Вместе они создали такие хиты, как социальная драма "Станция Фрутвейл", спортивная сага "Крид" и блокбастер "Черная Пантера", где Джордан воплотил одного из самых харизматичных злодеев Marvel — Эрика Киллмонгера. В 2023 году Майкл успешно дебютировал как режиссер, сняв "Крид III", что окончательно закрепило за ним статус одного из самых влиятельных людей в Голливуде.

Для подготовки к "Грешникам" актеру пришлось пройти через сложнейшую физическую и психологическую трансформацию, чтобы убедительно сыграть двух разных персонажей в кадре одновременно. Если прогнозы сбудутся, 2026 год станет для него триумфальным завершением многолетнего пути к высшей кинонаграде.

Ранее сообщалось, что украинские фильмы не вошли в номинации нынешнего "Оскара". При этом за статуэтку будут бороться картины из России.