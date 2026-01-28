Прямо в лігво Путіна? Скільки разів Зеленського вже намагалися заманити до Москви

У РФ обіцяють нібито надати голові держави всі необхідні умови для роботи

У Кремлі прокоментували готовність президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським головою Володимиром Путіним. Його запросили до Москви та дали нібито "гарантії безпеки" під час перебування там. Це вже не вперше, коли українського главу намагаються заманити до РФ.

Що потрібно знати:

Тема зустрічей із Зеленським "давно обговорювалася" в РФ, у тому числі в ході переговорів із Трампом

За заявами Ушакова, Росія нібито ніколи не відмовлялася від контактів

Кремль підтверджує готовність до зустрічі, якщо Зеленський погоджується, але без уточнення дат та формату

Таку заяву зробив помічник російського голови Володимира Путіна Юрій Ушаков, заявляють у РосЗМІ. Під час спілкування з журналістами він сказав, що нібито цю тему "давно обговорювали".

Я хотів би сказати кілька слів щодо його заяви про те, що Зеленський готовий до зустрічі із президентом Росії. Ну, питання для нас не нове. Воно, до речі, обговорювалося кілька разів під час телефонних контактів нашого президента Володимира Володимировича Путіна із президентом США Трампом. І під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість заявив він.

Юрій Ушаков

Ушаков називає підхід РФ до цього питання "цілком логічним" — нібито та ніколи не відмовлялася від такого роду контактів, але одразу Кремль висуває деякі умови.

Головне, щоб ці контакти були добре підготовлені. Це перше. А по-друге, щоб вони були орієнтовані на досягнення конкретних, позитивних результатів. І президент наш теж кілька разів казав, що якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо безпеку та необхідні умови для роботи висловився Ушаков.

Попереднє запрошення Зеленського до Москви

У вересні 2025 року Путін запросив Володимира Зеленського приїхати до Москви на переговори, обіцяючи умови для роботи та безпеку.

Однак глава МЗС України Андрій Сибіга називав таку пропозицію неприйнятною.

Зеленський своєю чергою заявляв, що запрошенням до Москви Путін намагається відкласти зустріч.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене до Москви", — сказав президент України.

