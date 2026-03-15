В России набросились на Украину из-за бойкота на Паралимпиаде

Бойкоты украинских спортсменов бессмысленны. Не думаю, что кто-то обращает внимания на это. Их бойкоты утомили уже всех. Международному паралимпийскому и олимпийскому комитетам (IPC и МОК) нужно начать жестко пресекать такие действия. Вы же спортсмены, занимайтесь спортом, а не политическими вещами. То, что украинцы что-то бойкотируют, туда не пойдут, сюда не пойдут, это никак не влияет ни на политическую ситуацию, ни на что.

Такими запретами и протестами украинские чиновники делают хуже только своим спортсменам, лишая их праздника. А церемония открытия и закрытия Игр – это всегда праздник и большое событие для спортсменов. На ваши бойкоты уже никто не обратит внимания. Только навредили своим спортсменам, они не порадуются и не повеселятся на церемонии закрытия Паралимпийских игр. А спортсмены наверняка хотели бы пойти, а не по номерам сидеть.