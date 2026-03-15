В России набросились на Украину из-за бойкота на Паралимпиаде
Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка с конькобежного спорта Светлана Журова раскритиковала сборную Украины за бойкот церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Сине-желтые отказались от участия в мероприятии из-за присутствия представителей стран-агрессоров — россиян и белорусов.
Что нужно знать
- Россия и Беларусь были допущены до Паралимпиады без ограничений
- Украина бойкотирует церемонию закрытия из-за участия РФ и Беларуси
- Журова требует наказать сборную Украины
Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. Она требует, чтобы Украину наказали за бойкот.
Бойкоты украинских спортсменов бессмысленны. Не думаю, что кто-то обращает внимания на это. Их бойкоты утомили уже всех. Международному паралимпийскому и олимпийскому комитетам (IPC и МОК) нужно начать жестко пресекать такие действия. Вы же спортсмены, занимайтесь спортом, а не политическими вещами. То, что украинцы что-то бойкотируют, туда не пойдут, сюда не пойдут, это никак не влияет ни на политическую ситуацию, ни на что.
Такими запретами и протестами украинские чиновники делают хуже только своим спортсменам, лишая их праздника. А церемония открытия и закрытия Игр – это всегда праздник и большое событие для спортсменов. На ваши бойкоты уже никто не обратит внимания. Только навредили своим спортсменам, они не порадуются и не повеселятся на церемонии закрытия Паралимпийских игр. А спортсмены наверняка хотели бы пойти, а не по номерам сидеть.
7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды. 14 марта украинцы выиграли первую медаль в лыжных гонках — "серебро" в смешанной командной эстафете. 15 марта Сине-желтые пополнили коллекцию медалей "серебром" и "бронзой" в лыжном марафоне.
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.