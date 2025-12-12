"ВСУ на Донбассе не будет". У Путина снова сыпят "миротворческими" заявлениями
В Кремле назвали условие прекращения огня
Помощник главы России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что "Донбасс принадлежит России". При этом в Кремле опасаются, что новые поправки к мирному плану США не понравятся российскому лидеру Владимиру Путину.
Что нужно знать:
- Во время разговора с росСМИ Ушаков сделал несколько громких заявлений
- Россия в последнюю очередь получает мирный план США, сначала его видят Белый дом и Украина
- Кремль готов к прекращению огня, но если ВСУ покинут линию фронта
"Телеграф" собрал главные заявления Ушакова, прозвучавшие в пятницу, 12 декабря. В них он высказался о присутствии ВСУ или других украинских войск на Донбассе.
Главные тезисы Ушакова:
- Весь Донбасс "российский".
- "Цель Зеленского" на переговорах в Европе — внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.
- Москва пока не видела откорректированные Европой и Украиной версии документов США, но есть ощущение, что многое может нам не понравиться.
- Возможно, на Донбассе не будет ни российской, ни украинской армии, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни.
- Рано или поздно. Если не переговорным путем, то военным эта территория (Донбасс — ред.) "перейдет под полный контроль" Российской Федерации.
- Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск.
