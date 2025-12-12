"ВСУ на Донбассе не будет". У Путина снова сыпят "миротворческими" заявлениями

В Кремле назвали условие прекращения огня

Помощник главы России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что "Донбасс принадлежит России". При этом в Кремле опасаются, что новые поправки к мирному плану США не понравятся российскому лидеру Владимиру Путину.

Что нужно знать:

Во время разговора с росСМИ Ушаков сделал несколько громких заявлений

Россия в последнюю очередь получает мирный план США, сначала его видят Белый дом и Украина

Кремль готов к прекращению огня, но если ВСУ покинут линию фронта

"Телеграф" собрал главные заявления Ушакова, прозвучавшие в пятницу, 12 декабря. В них он высказался о присутствии ВСУ или других украинских войск на Донбассе.

Главные тезисы Ушакова:

Весь Донбасс "российский".

Донбасс на карте

"Цель Зеленского" на переговорах в Европе — внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.

Москва пока не видела откорректированные Европой и Украиной версии документов США, но есть ощущение, что многое может нам не понравиться.

Возможно, на Донбассе не будет ни российской, ни украинской армии, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни.

будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни. Рано или поздно. Если не переговорным путем, то военным эта территория (Донбасс — ред.) "перейдет под полный контроль" Российской Федерации.

Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на сколько лет войны на самом деле России хватит денег.