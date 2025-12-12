Укр

"ВСУ на Донбассе не будет". У Путина снова сыпят "миротворческими" заявлениями

Татьяна Крутякова
Юрий Ушаков и Владимир Путин Новость обновлена 12 декабря 2025, 14:04
Юрий Ушаков и Владимир Путин. Фото Коллаж, "Телеграф"

В Кремле назвали условие прекращения огня

Помощник главы России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что "Донбасс принадлежит России". При этом в Кремле опасаются, что новые поправки к мирному плану США не понравятся российскому лидеру Владимиру Путину.

Что нужно знать:

  • Во время разговора с росСМИ Ушаков сделал несколько громких заявлений
  • Россия в последнюю очередь получает мирный план США, сначала его видят Белый дом и Украина
  • Кремль готов к прекращению огня, но если ВСУ покинут линию фронта

"Телеграф" собрал главные заявления Ушакова, прозвучавшие в пятницу, 12 декабря. В них он высказался о присутствии ВСУ или других украинских войск на Донбассе.

Главные тезисы Ушакова:

  • Весь Донбасс "российский".
Донбасс на карте
  • "Цель Зеленского" на переговорах в Европе — внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.
  • Москва пока не видела откорректированные Европой и Украиной версии документов США, но есть ощущение, что многое может нам не понравиться.
  • Возможно, на Донбассе не будет ни российской, ни украинской армии, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни.
  • Рано или поздно. Если не переговорным путем, то военным эта территория (Донбасс — ред.) "перейдет под полный контроль" Российской Федерации.
  • Прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск.

