Почему мирные переговоры зашли в тупик: Портников рассказал о приготовленной Путиным ловушке

Одно из главных условий никак не приближает оконание войны, а наборот

Российский глава Владимир Путин настаивает, что все разговоры о мире могут быть якобы только после вывода украинской армии с оккупированной территории Донецкой области. Но на деле это лишь политическая ловушка, а не реальный шаг Путина к миру.

Что нужно знать:

Путин стремится к созданию очередного стратегического "капкана", как это было с аннексией Крыма

В США уже начинают говорить путинскими нарративами

Шаг с выводом войск может вызвать серьезные конфликты и раскол внутри Украины

Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Он акцентировал, что американские союзники фактически сейчас уже начали говорить российскими нарративами:

"Украина все равно потеряет эту территорию, так почему бы от нее не отказаться? В чем вообще проблема отказаться от Донбасса?".

Портников предположил, что такие вопросы могли обсуждаться и на недавней встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

Автор ролика полагает, что в этом случае важно понимать, какие на самом деле преследует цели Путин и правда ли он хочет завершить войну таким образом.

Путин мыслит, если хотите, языком ловушек, которые сопровождают каждую его так называемую спецоперацию пояснил Портников.

То есть, требование, чтобы украинская армия оставила территорию Донецкой области — это ловушка, которая должна привести ситуацию в тупик. Для этого же, по мнению Портникова, была и аннексия Крыма.

Следовательно, вывод украинских войск с уже оккупированной части Донецкой области может привести к серьезной дестабилизации в самой Украине, внутреннему расколу и конфликтам, которые "развалят страну".

Ситуация в Донецкой области. Карта: DeepState

Потому Портников уверен, что Путинское условие — его очередная ловушка, которая точно не нацелена на дальнейший мир.

Журналист предложил посмотреть со стороны на ситуацию, в которой Украину прижали к стенке и у нее не осталось выхода, кроме как вывести войска. После этого Россия захочет забрать себе территорию Донбасса.

Однако сделать это в правовом поле практически невозможно. Конституция Украины не предусматривает проведения какого-либо референдума, который затрагивал бы вопросы территориальной целостности. Нет такой нормы и в Конституции Российской Федерации. Украина является унитарным государством, а РФ — федеративным, но даже в рамках федерации российское законодательство не допускает возможности выхода субъекта из её состава.

Более того, даже призывы обсуждать подобные вопросы могут подпадать под соответствующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США ужесточают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя согласиться на территориальные и другие уступки в рамках "мирного плана".