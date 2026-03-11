Три украинских имени с "ведьмской" энергетикой: проверьте себя и подруг

У женщин с такими именами есть магическая сила, убеждены эзотерики

Наличие магических способностей определяется многими факторами. Это и особенная внешность и манера поведения или даже одежда. Но не все знают, что есть три женских имени, обладательницы которых обязательно связаны с потусторонней силой. А кто-то прямо называет их ведьмами.

Помните Фиби, Прю и Пайпер? Этот старенький сериал не отражает реальности в том смысле, что украинские девушки с волшебными способностями носят более распространенные имена. По крайней мере, так считают отечественные эзотерики и мольфары.

В народных верованиях существуют такие убеждения, однако научного подтверждения они не имеют

Итак, как зовут украинскую ведьму? На первом месте стоит имя Анна (Ганна). Такие женщины имеют от природы "легкую руку", ее слова могут сбываться в самое неподходящее время, поэтому тетю Аню лучше не злить.

На втором месте — Елена (Олена или Алена). Это имя получает особа легкая, светлая, притягательная для всякой необычной энергии, с которой кстати, она легко находит общий язык.

Третье имя — это Юлия. Девушки с этим именем знают, чего хотят, а если не знают, то пошлют подальше того, кто осмелится им что-то советовать. Они и сами найдут свою дорогу, по наитию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стоит выбросить из дома, чтобы избавиться от бед и проблем в жизни.