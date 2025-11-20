Янукович умалчивал о нем долгие годы: как выглядит могила младшего брата беглого президента (фото)

О том, что у экс-президента был брат стало известно в 2012 году

Бывший президент Украины Виктор Янукович скрывал многие факты своей биографии и редко вспоминал родителей. А о том, что у него был младший брат и вовсе умалчивал долгие годы.

Что известно:

У беглого президента Виктора Януковича был брат Владимир, который скончался в 1954 году

Похоронен Владимир Янукович в родном Енакиева Донецкой области, рядом с могилой матери

Что известно о младшем брате Януковича и где он похоронен

О семье бывшего президента Украины Виктора Януковича известно немного. Политик рано остался без матери: Ольга Семеновна Леонова работала медсестрой и скончалась в 27 лет. Но причины смерти остаются неизвестными.

Мама Виктора Януковича

На тот момент Виктору было всего два года, и как выяснилось, у него еще был младший брат Владимир. Он умер в 1954 году в возрасте шести месяцев, но о его существовании стало известно лишь в 2012 году.

Могила матери и брата Виктора Януковича

Могилы матери и младшего брата Виктора Януковича находятся рядом. Похоронены они в Енакиево Донецкой области, где жила семья.

Мама и младший брат Януковича похоронены в Енакиево

По данным СМИ, Янукович не часто наведывался на кладбище. Лишь в 2011 году СМИ удалось зафиксировать его визит. Тогда он возложил к могилам родных букеты роз.

Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй — из белых цветов — для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову смотритель Божковского кладбища Виктор Омельянчук.

Виктор Янукович на могиле родных

