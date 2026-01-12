"Дональд - козирний валет". Трамп знову заговорив про Зеленського та карти і викликав жарти в мережі

Дехто помітив у словах президента США цікаву деталь

Президент США Дональд Трамп заявив, що в українського президента Володимира Зеленського "немає карт". Однак, на думку голови Білого дому, він має дещо важливіше.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю Тhe New York Times. За його словами, насправді "Зеленський ніколи не мав карт".

Що треба знати:

Президент США вкотре висловив думку, що у Зеленського "немає карт", тобто важелів впливу

Натомість єдине, що президент України має — це Трампа

Розмова відбулась в контексті завершення війни в Україні

Під час розмови з журналістом Девідом Сенгером Трамп наголосив, що у Зеленського "немає карт". Голова Білого дому вже казав це у лютому 2025 і зараз кардинально міняти думку не планує.

Уривок розмови Сенгера та Трампа:

— Це правда. Ну, у нього немає карт. У нього не було — у нього не було карт з першого дня.

— Отже, тоді (в лютому 2025 — ред.) в нього їх не було. Чи є вони в нього зараз?

— Ні, він їх не має.

— Не має. І що це означає, на вашу думку? Він мусить — він ще не відмовився від території? І він вже…

— У нього є лише одне.

— Що?

— Дональд Трамп.

Уривок з інтерв'ю Трампа

Цей діалог неабияк розбурхав деяких українців. Користувачі зазначали, що Трамп не така вже й вигідна карта, адже сам наголошує, що у Зеленського немає карт. Хтось додав, що в словах президента США захована цікава деталь, адже з англійської "trump card" — це козир. Українці писали:

Ну виходить, що і сам Трамп не козир. Раз він говорив, що у Зеленського нічого немає як би.

Аххахаа. Дональд Валет.

Козирний валет.

Згоден, тільки у Лукашенка є карти.

Ну по суті trump card – це козир же.

Значить в нього немає нічого. Бо ти такий собі помічник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп назвав країну, яку насправді боїться президент Росії Володимир Путін.