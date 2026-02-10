В Киеве ухудшилось качество воздуха. Где грязнее всего и станет ли хуже (карта)

Есть по меньшей мере шесть локаций с высоким уровнем загрязнения

В Киеве во вторник, 10 февраля, было зафиксировано значительное загрязнение воздуха. В некоторых районах уровень достигает критического красного уровня.

Об этом свидетельствуют данные портала SaveEcoBot. По состоянию на 9:00 есть только три зоны с безопасным зеленым уровнем загрязнения.

Так, среднее значение уровня загрязнения воздуха в столице составляет 104 AQI PM2.5. Самыми загрязненными районами есть:

Голосеевский 138 AQI PM2.5

Дарницкий 129 AQI PM2.5

Подольский 128 AQI PM2.5

Святошинский 120 AQI PM2.5

Деснянский 119 AQI PM2.5

Печерский 93 AQI PM2.5

Шевченковский 82 AQI PM2.5

Оболонский 73 AQI PM2.5

Соломенский 53 AQI PM2.5

Качество воздуха в Киеве 10 февраля. Данные: SaveEcoBot

Однако есть улицы, где зафиксировано значительное загрязнение, достигающее красного уровня от 154 до 163 AQI PM2.5. Портал отмечает, что сейчас в Киеве почти нет ветра, что может усугублять ситуацию с воздухом.

Где самый грязный воздух в Киеве. Данные: SaveEcoBot

В то же время, по данным Ventusky, скорость движения воздуха в Киеве составляет 7 км/ч, направление южное. Вероятнее всего, учитывая силу ветра и направление, ситуация с качеством воздуха может улучшиться уже к вечеру. Однако поразительных изменений без больших порывов можно не ожидать.

Ветер в Киеве 10 февраля. Данные: Ventusky

Добавим, что загрязненный воздух может нанести вред людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям. Жителям Киева советуют закрыть окна дома, пить больше воды и меньше бывать на улице в самых загрязненных районах. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

