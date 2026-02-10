В Киеве ухудшилось качество воздуха. Где грязнее всего и станет ли хуже (карта)
Есть по меньшей мере шесть локаций с высоким уровнем загрязнения
В Киеве во вторник, 10 февраля, было зафиксировано значительное загрязнение воздуха. В некоторых районах уровень достигает критического красного уровня.
Об этом свидетельствуют данные портала SaveEcoBot. По состоянию на 9:00 есть только три зоны с безопасным зеленым уровнем загрязнения.
Так, среднее значение уровня загрязнения воздуха в столице составляет 104 AQI PM2.5. Самыми загрязненными районами есть:
- Голосеевский 138 AQI PM2.5
- Дарницкий 129 AQI PM2.5
- Подольский 128 AQI PM2.5
- Святошинский 120 AQI PM2.5
- Деснянский 119 AQI PM2.5
- Печерский 93 AQI PM2.5
- Шевченковский 82 AQI PM2.5
- Оболонский 73 AQI PM2.5
- Соломенский 53 AQI PM2.5
Однако есть улицы, где зафиксировано значительное загрязнение, достигающее красного уровня от 154 до 163 AQI PM2.5. Портал отмечает, что сейчас в Киеве почти нет ветра, что может усугублять ситуацию с воздухом.
В то же время, по данным Ventusky, скорость движения воздуха в Киеве составляет 7 км/ч, направление южное. Вероятнее всего, учитывая силу ветра и направление, ситуация с качеством воздуха может улучшиться уже к вечеру. Однако поразительных изменений без больших порывов можно не ожидать.
Добавим, что загрязненный воздух может нанести вред людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям. Жителям Киева советуют закрыть окна дома, пить больше воды и меньше бывать на улице в самых загрязненных районах. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы со здоровьем.
