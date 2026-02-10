От -19 до оттепели за несколько дней: когда в Киеве значительно потеплеет

Вместе с "плюсом" придут осадки

В Киеве в ближайшие дни ожидаются резкие изменения температуры. После периода сильных морозов столицу ожидает резкое потепление, однако стабильности ждать не стоит.

Какими именно будут эти колебания и когда их ждать, рассказали в "Sinoptik". Детальнее о прогнозе погоды написал "Телеграф".

Как будет меняться погода в Киеве в ближайшие 10 дней

По прогнозу, в начале недели, 10-11 февраля, в столице будут держаться сильные морозы. Во вторник температура ночью опустилась до -19 °C, днем будет держаться около -7 °C. Уже со среды ожидается потепление до 0°C днем.

Погода в столице на 10 дней. Фото: Sinoptik

В течение 12-14 февраля в Киеве прогнозируют оттепель. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до +4 °C, возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

С 15 февраля температура снова начнет снижаться. Ночью прогнозируют от -9 до -3 °C, днем — от -3 °C до +1 °C. В этот период возможно образование гололеда из-за колебаний температуры вокруг нуля. В начале следующей недели предполагаются стабильные "минусы" до 9 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет март в Киеве. Синоптики прогнозируют, что в следующем месяце воздух может прогреться до +20 градусов.