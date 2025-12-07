Президент Чехии вспомнил о позорной странице мировой истории

Секретные переговоры между Россией и США о территориальных уступках Украины очень напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года, положившее начало распаду и подчинению Чехословакии.

Что нужно знать:

Президент Чехии Петр Павел сравнил переговоры о территориальных уступках с Мюнхенским сговором 1938 года

Павел считает, что победа России в конфликте приведет к проигрышу всего Запада

Он назвал действия Запада нежеланием защищать заявленные принципы

Таким мнением президент Чехии Петр Павел поделился в интервью The Sunday Times. Сегодняшнюю ситуацию в мире он назвал эхом 1939 года.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", — утверждает чешский лидер.

Даже рассказы Путина о причинах начала войны напомнили ему о том, через что прошла его собственная страна.

"В случае с Чехословакией немецкое меньшинство [в Судетской области – ред.] было использовано как предлог. Ту же историю использует и Владимир Путин", – считает политик.

Многие чехи восприняли события 1938 года как откровенное предательство со стороны союзников. На этот раз, по мнению Павла, Запад виновен не столько в предательстве украинцев, сколько в том, что ему постоянно не хватает коллективного мужества отстаивать собственные ценности.

"То, что мы делаем сейчас, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием защищать принципы, которые мы все, по нашим заявлениям, защищаем", — сказал он.

Павел считает, что у НАТО есть веские основания оказать гораздо более жесткое сопротивление, чем оно делало до сих пор.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть этот конфликт. Угроза насилия, нарушения воздушного пространства, поджогов или других гибридных атак [против европейских стран – ред.] только возрастет", – резюмировал он.

Справка: Мюнхенское соглашение было заключено в одноименном городе 30 сентября 1938 года нацистской Германией, Великобританией, Францией и Италией. Соглашение предусматривало аннексию Германией части Чехословакии, известной как Судетская область, где проживало три миллиона человек, в основном этнических немцев.

Аннексия Судет стала лишь первым этапом оккупации Чехословакии Гитлером. Во время оккупации было убито до 320 000 граждан, большинство из которых были евреями. Много людей было отправлено на рабские работы в Германию.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для России переговоры – это покорение Украины. Все разговоры о мире – иллюзия, Путин не хочет останавливать войну. Кремль ведет переговоры не об окончании войны, а о возможности взять контроль над Украиной.