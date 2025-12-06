"Россия не была готова к войне". Главные заявления Подоляка из нового интервью

Чиновник говорил и об увольнении Ермака, и о позиции Зеленского сейчас

Советник Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что переговоры о мире для Украины, США и России имеют кардинально разное значение. Общего мнения на самом деле пока нет. Однако президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать этот процесс в руках и добиться справедливости.

Об этом Подоляк рассказал в новом интервью журналистке и телеведущей Наталье Мосейчук. "Телеграф" собрал главные тезисы советника ОП.

Главные заявления Подоляка:

Дети Зеленского будут им гордиться.

Последний коррупционный скандал вряд ли подкосил Зеленского. Он сделал выводы. Зеленский не прячется, когда нужно нести ответственность. Он быстро принимает решение.

Переговоры для Америки — это о заморозке войны, о ее скором окончании в любом формате. Для России переговоры – это покорение Украины. Все разговоры о мире – иллюзия, Путин не хочет останавливать войну. Кремль ведет переговоры не об окончании войны, а о возможности взять контроль над Украиной. Для Европы переговоры точно не о заморозке и не о проигрыше Украины. Для Украины переговоры – это вопрос выживания.

Коррупционные скандалы в Украине, которые сейчас кипят — это не сговор старых элит, это много факторов, которые просто сошлись.

США до сих пор фактически не поняли, что такое Россия. Это феноменально. Они думают, что будут иметь хороший бизнес с Москвой, но это не так. Ведь есть несколько условных ветвей бизнеса, и одна из самых больших зарабатывает именно на войне. Поэтому здесь возникает вопрос: зарабатывать большие деньги на войне или возвращаться в партнерство с Америкой.

Ермак (бывший глава Офиса президента — ред.) закрывал многие операционные вопросы. Его увольнение сильно изменяет архитектуру власти.

Валерия Залужного искусственно политически повышают. Но он хорошо разбирается в людях, у него высокие нравственные стандарты.

Украина точно будет демократической страной. Будет общественный консенсус, только такая форма может существовать.

Телемарафон работает эффективно и должен продолжать работу во время войны. Марафон – это, в частности, поддержка каналов, потому что рекламного рынка сейчас нет. Большим каналам будет тяжело это тянуть.

