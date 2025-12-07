"Ми всі програємо": президент Чехії закликає Європу не умиротворяти Росію як Гітлера у 38-му

Президент Чехії згадав про ганебну сторінку світової історії

Секретні переговори між Росією та США про територіальні поступки України дуже нагадують Мюнхенську угоду 1938 року, яка започаткувала розпад і підпорядкування Чехословаччини.

Що потрібно знати:

Президент Чехії Петро Павел порівняв переговори про територіальні поступки з Мюнхенською змовою 1938 року

Павло вважає, що перемога Росії у конфлікті призведе до програшу всього Заходу

Він назвав дії Заходу небажанням захищати заявлені засади

Такою думкою президент Чехії Петро Павел поділився в інтерв’ю The Sunday Times. Сьогоднішню ситуацію у світі він назвав луною 1939 року.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти із цього конфлікту переможцем, ми всі програємо", — стверджує чеський лідер.

Навіть розповіді Путіна про причини початку війни нагадали йому, через що пройшла його власна країна.

"У випадку з Чехословаччиною німецька меншість [у Судетській області – ред.] була використана як привід. Ту ж саму історію використовує і Володимир Путін", — вважає політик.

Багато чехів сприйняли події 1938 року як відверту зраду з боку союзників. Цього разу, на думку Павла, Захід винний не так у зраді українців, як у тому, що йому постійно не вистачає колективної мужності відстоювати власні цінності.

"Те, що ми робимо зараз, я не назвав би зрадою України. Я назвав би це небажанням захищати принципи, які ми всі, за нашими заявами, захищаємо", — сказав він.

Павел вважає, що НАТО має вагомі підстави чинити набагато жорсткіший опір, ніж він робив досі.

"Ми просто не можемо дозволити Україні програти цей конфлікт. Загроза насильства, порушення повітряного простору, підпалів чи інших гібридних атак [проти європейських країн – ред.] лише зросте", – резюмував він.

Довідка: Мюнхенська угода була укладена в однойменному місті 30 вересня 1938 нацистською Німеччиною, Великобританією, Францією та Італією. Угода передбачала анексію Німеччиною частини Чехословаччини, відомої як Судетська область, де проживало три мільйони осіб, переважно етнічних німців.

Анексія Судет стала лише першим етапом окупації Чехословаччини Гітлером. Під час окупації було вбито до 320 000 громадян, більшість із яких були євреями. Багато людей відправили на рабські роботи до Німеччини.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для Росії переговори – це підкорення України. Усі розмови про мир – ілюзія, Путін не хоче зупиняти війну. Кремль веде переговори не про закінчення війни, а про можливість взяти контроль над Україною.