США наращивают поставки вооружения Украине, несмотря на переговоры: что говорят в НАТО

Инициатива PURL обеспечивает Украину американским оружием на миллионы долларов

Поставки американского оружия в Украину в рамках инициативы PURL продолжаются без перерывов. Приоритетный перечень потребностей Украины как инициатива был согласован в июле и быстро набирает обороты — в него входит необходимое вооружение и на поле боя, и для защиты критической инфраструктуры и гражданских зимой. Одновременно с этим продолжается переговорный процесс.

Что нужно знать:

Снабжение американским оружием в рамках PURL охватывает восемь пакетов критически важного вооружения

За четыре месяца союзники привлекли 4 млрд долларов на нужды Украины

Уже более половины союзников финансируют программу

"Мы привлекли 4 миллиарда долларов за четыре месяца, и находимся в процессе поставки восьми пакетов критически важного американского вооружения для Украины", — сказал чиновник НАТО во время брифинга в Брюсселе, сообщает корреспондент "Телеграфа". Он подчеркнул, что снабжение имеет двойную цель — не только обеспечить Украине позицию силы на поле боя, но и усилить давление на Россию, чтобы она содержательно приобщилась к переговорам. По словам чиновника, это также посылает политический сигнал, что Альянс предан поддержке Украины.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная инициатива США и НАТО по ускорению поставок критически важного вооружения Украине. По словам чиновника НАТО, они отвечают насущным потребностям Украины: "Пакеты PURL содержат значительные мощности противовоздушной обороны, в том числе ракеты для систем Patriot и системы HIMARS, боеприпасы — все те позиции, которые критичны для поддержания способности Украины вести войну". Отдельно отмечается, что вооружение есть в США и может поставляться быстро.

Украина может покупать ракеты для ЗРК Patriot только через PURL. Еще чуть больше месяца назад у Украины возникали вопросы по финансированию. Сейчас ситуация изменилась. "Уже более половины союзников вносят взносы, и мы ведем переговоры со многими другими союзниками и партнерами по финансированию будущих траншей", — акцентирует чиновник НАТО.

