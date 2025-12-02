Не тільки американці: хто ще приїхав до Кремля

У Москві одночасно з американськими посередниками з’явилися й високопосадовці іншої великої держави

Окрім американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви прибули і представники Китаю. Зокрема в столиці Росії знаходиться голова МЗС Ван І.

Що потрібно знати

Візит пов’язаний із раундом консультацій з безпеки між РФ і КНР

Китай, за оцінками оглядачів, не втручатиметься в мирний процес щодо України

У ЦПД вважають, що Кремль демонструє "готовність воювати" перед перемовинами зі США

У китайського дипломата була зустріч з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим та секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу. Причина візиту — участь у 20 раунді консультацій з питань стратегічної безпеки між Китаєм та Росією. Зазначимо, китайські оглядачі впевнені — КНР не втручатиметься в мирний переговорний процес щодо війни в Україні.

Ван І Фото: Getty Images

Керівник Центра протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що російський президент Володимир Путін перед візитом Віткоффа намагається продемонструвати і США, і Китаю, що "Росія може воювати в наступному році". Він назвав ситуацію когнітивним шоу.

Ключова мета РФ, схоже — це зробити все, аби головний тиск в питанні плану про мир був на Україну. Тому вони і влаштовують ось це когнітивне шоу. Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО

Зустріч американців із Путіним почнеться приблизно о 16:00 по Києву. Її тривалість необмежена. Прессекретар президента РФ Дмитро Песков заявив, що триватиме вона "стільки, скільки буде потрібно", а також зазначив, що Кушнер буде присутній на переговорах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Кремля американські перемовники їдуть з тими пропозиціями, які до цього активно обговорювались з Україною.