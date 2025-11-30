Когда Путин наконец-то согласится на переговоры: экс-министр назвал важный фактор

Россию нужно лишить возможности воевать, отметил дипломат

Президент России Владимир Путин не заканчивает войну против Украины только потому, что у Москвы есть ресурсы для ее продолжения. Кремль согласится изменить позицию, когда у него иссякнут возможности.

Чтобы страна-агрессор была готова к проведению переговоров, нужно лишить РФ возможности продавать нефть. Об этом заявил дипломат, эксминистр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Что нужно знать

Путин продолжает войну благодаря продаже нефти и газа

Передача Украине ракет Taurus поможет уничтожить критически важные объекты РФ

Замороженные российские активы могут стать источником финансирования для сдерживания агрессора

"Давайте наконец-то поймем, что он продолжает войну только потому, что у него есть ресурсы для ее продолжения", — заявил он.

Он отметил, что у берегов африканского Сенегала вспыхнул танкер, перед этим в Черном море вспыхнули еще два пустых танкера, которые шли загружаться в Новороссийск российской нефтью. Ранее подобные случаи фиксировались в Усть-Луге на Балтике и Приморске.

"То есть вот о чем речь. Если мы не даем Путину возможности продавать свою нефть, у него резко сокращаются поступления", — пояснил дипломат.

Также он напомнил, что министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард раскритиковала политику Европы, которая, с одной стороны, помогает Украине, а с другой еще большие средства тратит на покупку нефти и газа у РФ, таким образом финансируя российскую войну. И логики в этом нет, – отметил он.

Владимир Огрызко подчеркнул, что страны Европы должны помогать Украине с вооружением, в частности, дальнобойным.

"Если мы хотим, чтобы у России не было возможностей продолжать войну, нам нужно, чтобы Фридрих Мерц тихонько передал Украине не две, не три, а несколько десятков, а может и сотню Таурусов", — отметил он.

Огрызко считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может полностью свободно предоставить Украине 20% крылатых высокоточных ракет от запасов Бундесвера, что составляет, по его подсчетам, около сотни единиц вооружения.

"Это означает, что несколько десятков ключевых объектов, важных для России, будут уничтожены. А это значит, что Россия не получит очередных поступлений", — пояснил дипломат.

Кроме того, по его мнению, если европейские партнеры Украины примут правильное решение, то 140 миллиардов евро замороженных российских активов можно будет направить на закупку оружия, способного уничтожить определенные энергетические, экономические и военные компоненты. А у России будет меньше возможностей вести войну и она прекратится, когда экономика страны-агрессора "начнет сдыхать".

Владимир Огрызко отметил, что также необходимо исключение России из перечня стран, которые могут продолжать войну, в частности, благодаря уничтожению военной техники, экономическим возможностям, перекрытию нефтяного экспорта.

Он отметил, что транспорт, в котором закончилось топливо, не сможет никуда ехать. "Если бензин заканчивается, вот тогда машина останавливается. Вот, собственно, такая же логика", — объяснил он ситуацию, когда Путин прекратит войну.

Также он отметил, что нужны конкретные действия, которые смогут привести Россию к возможности продолжать войну.

"Миллион вариантов: уничтожение военной техники, уничтожение экономических возможностей, перекрытие нефтяного экспорта и так далее, и так далее. И тогда, когда это все произойдет, тогда мы скажем: "Вот через два месяца, по нашим расчетам, у России не будет больше возможности эту войну продолжать", — подчеркнул Владимир Огрызко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие дни союзники Киева должны финализировать пакет гарантий безопасности, которые Украина может получить в случае достижения потенциального мирного соглашения. 1 декабря министры обороны европейских государств соберутся в Брюсселе на заседание Совета иностранных дел, где обсудят, на какие конкретные шаги готовы пойти их страны в рамках этих гарантий.