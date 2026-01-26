Киньте цей простий продукт у блендер — і леза стануть, як бритва: дієвий лайфхак

Дієвий лайфхак

У мережі набирає популярності незвичний кухонний лайфхак, який допомагає повернути гостроту ножам у блендері або кавомолці без витрат на сервіс. Користувачі діляться способом, для якого потрібна лише яєчна шкаралупа та кілька хвилин часу. Метод уже називають бюджетною альтернативою професійному заточуванню. Про це розповідає "Телеграф".

Як пояснюють експерти, навіть найякісніша техніка з часом втрачає ефективність: ножі тупляться, а прилади починають працювати гірше. У такій ситуації зазвичай радять звертатися до майстра або купувати нові деталі, однак не всі готові витрачати гроші на ремонт. Саме тому прості домашні методи викликають дедалі більший інтерес.

Суть трюку полягає у використанні яєчної шкаралупи, яка за своєю структурою нагадує дрібнозернистий абразив. Спочатку шкаралупу рекомендують добре промити, висушити та покласти в морозильну камеру на 20–30 хвилин. Після цього її засипають у чашу блендера або кавомолки та вмикають пристрій на 1–2 хвилини. За цей час тверді частинки м’яко шліфують леза, знімаючи мікронерівності, що й спричиняють затуплення.

Фахівці зазначають, що такий спосіб не замінює професійне заточування, але може значно продовжити термін служби техніки. Водночас важливо не перевищувати рекомендований час і не використовувати метод занадто часто, щоб не пошкодити механізм.

Таким чином, звичайна яєчна шкаралупа, яку зазвичай викидають, може стати несподіваним помічником на кухні. Простий трюк дозволяє швидко повернути гостроту ножам і заощадити кошти на ремонті чи заміні деталей.