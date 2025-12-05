Все в позолоте и есть тренажерная зона. Как выглядит известный "летающий Кремль" Путина (фото)

Этот реактивный борт был создан еще в советское время

Глава России Владимир Путин во время своих международных поездок обычно использует один и тот же самолет, который называют "летающий Кремль". Этот борт имеет немало особенностей и уже давно оброс кучей легенд и мифов.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом самолете и покажет, как он выглядит. Отметим, что недавно Путин прилетел на Ил-96-300 ПУ в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом на 23-й саммит Индия-Россия.

"Летающий Кремль": характеристика

Интересно, что глава Кремля использует всегда борт Ил-96-300, а не Boeing или Airbus как другие мировые политики. Почти все международные визиты и даже перелеты по стране Путин совершает на этом борту. Но прозвали его "летающим Кремлем" не из-за этого, а из-за большого количества модификации и повышенного уровня безопасности.

Как выглядит самолет Путина

"Летающий Кремль" – это модифицированная версия Ил-96-300, дальнемагистрального четырехмоторного российского авиалайнера, разработанного в 1980-х годах конструкторским бюро Ил-96. Этот реактивный самолет был создан еще в советские времена, но глава России до сих пор его использует.

Борт оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями "Авиадвигатель" ПС-90А. Самолет может пролететь около 11 000 километров без остановок. Борт называется Ил-96-300ПУ. "ПУ" расшифровывается как "Пункт Управления", а не Путин, как может показаться, на первый взгляд.

Самолет Путин во время международного визита

Путин в самолете

"Летающий Кремль" оснащен зашифрованными глобальными системами связи. Это позволяет российскому лидеру поддерживать безопасный контакт с военными, разведывательными и правительственными сетями. Также борт имеет бесперебойное соединение, защищенные радиоканалы и спутниковую связь.

Ил-96-300ПУ оснащен передовыми системами обороны: электронные контрмеры, технология глушения радиолокационных станций, инфракрасные пусковые установки-приманки и средства противоракетной обороны. Говорят, что самолет может противостоять атакам электромагнитными импульсами (ЭМИ).

Как выглядит в середине "Летающий Кремль"

Самолет Путина имеет частный президентский люкс со спальней, большой конференц-зал с местами для заседаний, отдельный кабинет, гостевой лаунж, отдельные обеденные и кухонные зоны и даже медицинскую комнату. Некоторые СМИ писали, что в самолете есть фитнес-зона.

Тренажерная зона в самолете Путина. Фото EuroPics CEN

Уборная в самолете Путина. Фото EuroPics CEN

Конференц-зал в самолете Путина. Фото EuroPics CEN

Интерьер борта выполнен с позолоченными акцентами, много деревянных элементов, включая редкую карельскую березу, есть неоклассическая мебель, высококачественная кожаная обивка и гобелены. То есть в середине этот самолет больше смахивает на особняк, чем на воздушное судно. Ил-96-300ПУ может перевозить до 262 пассажиров в двухклассной компоновке.

