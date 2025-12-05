Усе у позолоті та є тренажерна зона. Як виглядає відомий "літаючий Кремль" Путіна (фото)

Цей реактивний борт створили ще у радянські часи

Глава Росії Володимир Путін під час своїх міжнародних поїздок зазвичай використовує один й той самий літак, який називають "літаючий Кремль". Цей борт має чимало особливостей і вже давно обріс купою легенд та міфів.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому літаку та покаже, як він виглядає. Зауважимо, що Путін прилетів на Іл-96-300ПУ в Нью-Делі з дводенним державним візитом на 23-й саміт Індія-Росія.

Що треба знати:

Путін літає на радянському борту Іл-96-300

Літак оснащений передовими системами оборони

В середині борту є навіть тренажерна зона

"Літаючий Кремль": характеристика

Цікаво, що голова Кремля використовує завжди борт Іл-96-300, а не Boeing чи Airbus як інші світові політки. Майже усі міжнародні візити та навіть перельоти по країні Путін здійснює на цьому борті. Але прозвали його "літаючим Кремлем" не через це, а через велику кількість модифікації та підвищений рівень безпеки.

Як виглядає літак Путіна

"Літаючий Кремль" – це модифікована версія Іл-96-300, далекомагістрального чотиримоторного російського авіалайнера, розробленого в 1980-х роках конструкторським бюро Іл-96. Цей реактивний літак створили ще у радянські часи, але голова Росії й досі його використовує.

Борт оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами "Авіадвигун" ПС-90А. Літак може пролетіти приблизно 11 000 кілометрів без зупинок. Борт має назву Іл-96-300ПУ. "ПУ" розшифровується як "Пункт Управління", а не Путін, як може здатись, на перший погляд.

Літак Путін під час міжнародного візита

Путін в літаку

"Літаючий Кремль" оснащений зашифрованими глобальними системами зв’язку. Це дозволяє російському лідеру підтримувати безпечний контакт з військовими, розвідувальними та урядовими мережами. Також борт має безперебійне з'єднання, захищені радіоканали та супутниковий зв’язок.

Іл-96-300ПУ оснащений передовими системами оборони: електронні контрзаходи, технологія глушіння радіолокаційних станцій, інфрачервоні пускові установки-приманки та засоби протиракетної оборони. Кажуть, що літак нібито може протистояти атакам електромагнітними імпульсами (ЕМІ).

Як виглядає в середині "Літаючий Кремль"

Літак Путіна має приватний президентський люкс зі спальнею, велику конференц-залу з місцями для засідань, окремий кабінет, гостьовий лаунж, окремі обідні та кухонні зони та навіть медичний відсік. Деякі ЗМІ писали, що в літаку також є фітнес-зона.

Тренажерна зона в літаку Путіна. Фото EuroPics CEN

Вбиральня в літаку Путіна. Фото EuroPics CEN

Конференц-зала в літаку Путіна. Фото EuroPics CEN

Інтер'єр борту виконаний з позолоченими акцентами, багато дерев'яних елементів, включаючи рідкісну карельську березу, є неокласичні меблі, високоякісна шкіряна оббивка та гобелени. Тобто в середині цей літак більше скидається на особняк, ніж на повітряне судно. Іл-96-300ПУ може перевозити до 262 пасажирів у двокласному компонуванні.

