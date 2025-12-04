Путин напугал внешним видом во время визита в Индию: что с ним (фото)

Фото встречи Владимира Путина и Нарендры Моди появились в соцсетях

Во время официального визита в Индию 73-летний глава России Владимир Путин находится не в лучшей форме. Об этом свидетельствуют фотоснимки, появляющиеся в сети.

На одном из кадров, размещенном премьер-министром Индии Нарендрой Моди в своем Х-аккаунте, это особенно заметно.

На снимке видно, что лицо руководителя Кремля сильно расплылось, а глаза напоминают щелочки. Нужно учесть, что фото сделано в неудачном ракурсе, снизу. Однако его 75-летний визави, снятый в том же ракурсе, выглядит нормально, да еще и более здоровым и моложавым.

Владимир Путин и Нарендра Моди в Нью-Дели 4 декабря 2025 года

Можно предположить, что причиной такого внешнего вида Путина является свежая инъекция ботокса. Конечно, официальной подтвержденной информации о хирургических вмешательствах во внешность Путина не существует. Однако пользователи сети, журналисты и врачи уверены, что он много лет пытается сохранить молодость, прибегая к услугам косметологов и пластических хирургов. Многие эксперты отмечают, как изменилась мимика российского диктатора, что также является одним из последствий уколов ботулотоксина.

Кроме странных изменений в форме лица, когда голову руководителя Кремля буквально раздувает, как сейчас, бросается в глаза, что лицо Путина выглядит гораздо моложе, чем его руки. Кисти диктатора покрыты старческими морщинами и вздувшимися венами. Это ярко демонстрирует и указанное фото.

Напомним, в соцсетях распространяется информация, что в аэропорту Нью-Дели был замечен самолет Bombardier Global 5000 (RA-73577). Этим бортом часто пользовалась младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.