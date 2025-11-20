"НАБУ - иностранная спецслужба": Корчинский о том, что не так с делом Миндича

Украинское руководство не готово идти на такие компромиссы с врагом

НАБУ действует под "крышей" ФБР для давления США на украинские власти, которым не удобен Зеленский. Однако скандалом с "пленками Миндича", которые слило Бюро, может воспользоваться Россия.

Что нужно знать:

Миндичгейт может быть политической кампанией против украинской власти

США хотят принудить Украину к миру и используют свои инструменты

Скандал негативно повлияет на украинское общество в будущем

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал писатель и основатель "Братства" Дмитрий Корчинский.

По его мнению, НАБУ в Украине — это не столько орган по борьбе с коррупцией, сколько "политический орган, который проводит определенную политическую линию".

Это иностранная спецслужба, легально действующая в Украине. Она борется с коррупцией (хотя и не эффективно), но это политический орган давления на украинские власти для проталкивания тех или иных решений. К примеру, материалы оперативного дела сливаются в интернет. Как это вообще может быть? НАБУ действует под "крышей" ФБР и американского посольства. Есть определенная корректность в таких делах, и в США ее преимущественно соблюдают. В данном случае, вместо того, чтобы придерживать у себя все эти оперативные дела, они сливаются с тем, чтобы формировать определенное общественное мнение, провоцировать недовольство и, возможно, даже определенные общественные беспорядки считает Корчинский

Писатель отметил, что вражеская пропаганда сразу же пользуется такими скандалами, а также это негативно сказывается на наших отношениях с европейскими партнерами и друзьями в США.

Корчинский считает, что раскачка через сливы НАБУ нужна американцам, потому что им неудобен Зеленский из-за "неустопчивости".

Для Трампа и США сейчас важно, как они говорят, уладить "конфликт в Украине". И в препятствии им стоит Зеленский, и вообще неуступчивость украинского руководства. Для США отдать еще одну или две области московитам за то, чтобы прекратилась война… Ну что тут такого? Это не их области. Для США если Украина согласится на прекращение огня и полноценное функционирование "московского языка" и продолжение деятельности "УПЦ ФСБ", ну и что тут такого? А для нас это вопрос национального выживания. И украинское руководство не готово идти на такие компромиссы с врагом сказал Корчинский

Поэтому, добавляет собеседник, США, возможно, хотели бы вынудить политическое руководство к отставке, соответственно, используют свой ресурс.

В самом деле, во многих государственных компаниях существует коррупция. Она существует всюду в мире. Но если для того чтобы преодолеть коррупцию, нужно уничтожить государство, то я думаю, что нам, украинцам, лучше все же пожить некоторое время еще с коррупцией, чем без государства. И здесь не столько борьба с коррупцией, к сожалению, сколько политическая кампания отметил эксперт

Аргументом в пользу того, что "Миндичгейт" является "политической кампанией", по мнению Корчинского, может являться странное бегство Миндича за границу.

То есть вы ведете месяцами за ним слежку, прослушиваете телефоны, контролируете контакты, перемещение, и вдруг теряете к нему интерес за сутки до того, как начнутся обыски. Или как? Ускользает он из-под вашей слежки? Что это за профессионализм? Это кульминационный момент всей этой операции… НАБУ должно было направить в ДПСУ соответствующие документы. Миндича задержали бы на границе и ждали, пока приедут оперативники НАБУ, чтобы его арестовать. НАБУ ничего этого не сделало. Может, они и не хотели, чтобы он был арестован? Может, хотели, чтобы он уехал за границу? Может, их политическое давление интересует больше, чем борьба с коррупцией? задается вопросом Корчинский

