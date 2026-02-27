Осторожнее с доставкой. Мошенники использовали monoбазар и "Новую почту" в очередной афере

Схема мошенничества построена на простых вещах

Мошенники придумали схему, где пытались обмануть Новую почту, Монобанк и пользователя Монобазару — места для продажи вещей прямо в банковском приложении.

О схеме рассказала пользовательница Юлия Калмыкова. Как она отметила, через Монобазар продавали не впервые, и предыдущий опыт был положительный. Однако при продаже планшета получатель сначала отказался от него, но затем забрал посылку. В конце концов, деньги продавцу не насчитали, а планшет — у получателя.

Юлия описывает досадный случай продажи на Монобазаре

Женщина публично обратилась в Монобанк, Новую почту и к соучредителю Монобанка Олегу Гороховскому. Как выяснилось, это мошенническая схема. Как пишет Юлия, о ней рассказали в Новой почте. "Как они уже подтвердили, до этого их сотрудник является соучастником, потому что именно оператор "случайно" нажал отказ от посылки, а когда деньги вернулись получателю, он отдал и посылку", — отмечает автор.

Юлия рассказала о мошеннической схеме

Меньше суток понадобилось для исправления ситуации. Как отметила Юлия, вернули полностью всю сумму.

Ситуация разрешилась в пользу продавца

Отметим, особенность Монобазара в том, что продавец с покупателем не общается. В момент приобретения товара под него создается накладная Новой почты. Продавец должен принести упакованный товар в отделение и как только его получит заказчик, деньги поступят продавцу. Со спорными ситуациями следует обращаться в службу поддержки.

Как пояснили "Телеграфу" на горячей линии Монобанка, когда к ним обращаются с подобными вопросами, каждый запрос анализируется. "Любой сигнал мы прорабатываем, потому что для нас важно, чтобы таких действий не повторялось", — отметила оператор. "Телеграф" также направил запрос в банк по этому вопросу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того чтобы получить доступ к данным украинцев мошенникам не нужны хакерские навыки. Часто люди невольно дают мошенникам доступ к своим соцсетям и телефону, который может быть основным для банковских операций.