Не отменили, но… Как изменился комендантский час на время действия чрезвычайной ситуации, главное

Только в Закарпатской области нет ограничений в передвижении круглосуточно

На период чрезвычайной ситуации в энергетике регионам разрешат вводить гибкие правила комендантского часа. В частности, до "Пунктов несокрушимости" можно добраться круглосуточно.

Что нужно знать:

Каждая община принимает решение об изменениях правил комендантского часа, но его не отменяют

Будет разрешено движение частного транспорта, но только при условии добраться до "Пункта несокрушимости"

"Телеграф" расскажет, какие изменения комендантского часа будут действовать сейчас. Заметим, что, по словам вице-премьера по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, Кабмин принял соответствующее постановление 16 января.

По его словам, основное изменение касается передвижения, ведь на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до "Пунктов несокрушимости" можно круглосуточно. Пропуск для этого не нужен. Для этого также разрешено движение частного транспорта. Однако движение общественного транспорта во время комендантского часа регулируют местные власти.

Что разрешено во время комендантской

"Пунктами несокрушимости" могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть:

автономное питание;

отопление;

стабильная связь

удлинители и бесплатный горячий чай.

Также бизнесу, официально выполняющему функцию "Пункта несокрушимости", позволят работать 24/7.

Какие объекты могут быть "Пунктами несокрушимости"

Выходит, что фактически комендантский час в регионах, где он действовал до чрезвычайной ситуации в энергетике, не отменяют. Но правила передвижения лиц меняется — разрешено ходить в "Пункты несокрушимости" круглосуточно.

Как изменился комендантский час в Украине

Заметим, что в областях Украины время действия комендантского часа разное, в основном с 00:00 до 5:00 или раньше. Есть регион, где комендантского часа нет, это Закарпатская область.

Какие правила действуют во время комендантского часа

Запрещено передвижение по улицам и общественным местам в установленное время. Кроме следования к укрытию или "Пункту несокрушимости".

и общественным местам в установленное время. Кроме следования к укрытию или "Пункту несокрушимости". Передвижение по городу разрешено только при наличии спецпропуска.

только при наличии спецпропуска. Запрещено пользоваться частным транспортом, исключение — следование в "Пункт несокрушимости"

исключение — следование в "Пункт несокрушимости" Общественные учреждения должны быть закрыты , кроме имеющих специальное разрешение.

, кроме имеющих специальное разрешение. Нарушение правил влечет ответственность — штраф и задержание для выяснения обстоятельств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине уже ввели каникулы из-за сложной ситуации со светом или отоплением.