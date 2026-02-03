На заседание Рады пришло рекордно мало нардепов: что должны рассматривать и сколько голосов нужно

Даже выступление генсека НАТО не повлияло на количество

Во вторник, 3 февраля, открылась 15 сессия Верховной Рады. Однако количество депутатов на заседании критически низкое, что не позволяет даже принять некоторые решения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. "Телеграф" расскажет, сколько нардепов должно быть на заседании, чтобы принять решение и какая повестка дня 3 февраля.

Что нужно знать:

На открытии 15-й сессии ВР в зале было 219 депутатов

На повестке дня 3 февраля по меньшей мере рассмотрение 8 законопроектов

Официально парламент насчитывается 392 народных депутата

Как сообщил Железняк, во время открытия заседания присутствовало 219 депутатов. И это несмотря на то, что на заседании выступал генсек НАТО Марк Рютте.

Заметим, что для того, чтобы Верховная Рада Украины была полномочной и могла голосовать необходимо присутствие большинства конституционного состава, то есть минимум 226 голосов. 3 февраля на заседании было 219 депутатов, то есть не хватило семи человек.

Сколько депутатов было на заседании Рады 3 февраля

Какая была повестка дня 3 февраля

первое чтение. №14067 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения

№14067 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения повторное второе чтение. №13219 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников

№13219 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников первое чтение. №14216 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по возобновлению платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики

№14216 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по возобновлению платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики второе чтение. №13450 — Проект Закона об инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес

№13450 — Проект Закона об инфраструктурных проектах в сфере энергетики, представляющих общественный интерес вопросы ратификации. №0339 — Проект Закона о ратификации Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Украиной и ОАЭ; №0363 — Проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине; №0348 — Проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной и Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления Украины; №0323 — Проект Закона о присоединении Украины к Международному договору о генетических ресурсах растений.

Почему так мало депутатов на заседании

По словам Железняка, согласно Конституции, новая сессия обязательно открывается в первый вторник февраля, то есть 03 февраля 2026 года. Однако заседание наложилось на международные командировки.

"Соответственно, сразу планировали лишь формально открыть сессию и дальше все голосование провести с 10 февраля. Просто формально выполнили требование Конституции", — говорит нардеп.

