Рада сорвала рассмотрение законов, принятие которых требовал Запад: чего теперь ждать

Некоторые проекты уже в третий раз не могут добавить в повестку дня

Верховная Рада не включила в повестку дня три важных законопроекта из-за отсутствия голосов. Речь о проекте Международного валютного фонда (14025) и двух проектах в рамках механизма поддержки Ukraine Facility.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О банках и банковской деятельности" о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, не смогли включить в повестку дня уже в третий раз.

Этот закон — обязательства Украины перед МВФ и ОЭСР и шаг к борьбе с теневыми доходами, в частности, на цифровых платформах типа маркетплейсов, сервисов аренды, такси, фриланса и т.д. В Украине его уже прозвали налог на OLX.

Что предлагается изменить:

ГНС будет ежегодно получать от других стран данные о доходах украинцев на иностранных платформах и наоборот будет передавать информацию об иностранцах в Украине.

Операторы платформ будут обязаны идентифицировать продавцов и отчитываться об их доходах.

Определяется список деятельности: аренда жилья и авто, продажа товаров, услуги.

Вводится ответственность за сокрытие данных.

Для физлиц-продавцов предусмотрена льготная ставка налога 5% при условии работы через специальный счет, а платформа становится налоговым агентом.

Проект №14025 прямо прописан в меморандуме с МВФ. Его неприятие означает формальное невыполнение условий программы. Это может поставить под угрозу очередные транши МВФ и часть финансирования внутри Ukraine Facility.

В бюджет 2026 года уже заложено 14 млрд грн доходов именно от этого налогообложения. Если закон не будет принят, правительство вынуждено будет искать компенсацию — повышение других налогов или сокращение расходов.

Интересно, что именно 15 января в Украину впервые в 2023 году приехала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Законопроекты в рамках Ukraine Facility

Законопроект № 14067 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения", в частности, касается внедрения индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения, разработку механизмов финансирования и инвестиций. Этот проект тоже уже в третий раз не могут рассмотреть.

Второй проект № 13620 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности управления объектами государственной и коммунальной собственности по восстановлению и экономическому росту Украины". Его основная цель – ускорение приватизации государственного и коммунального имущества по прозрачным правилам через электронные аукционы. Они будут использоваться, в том числе для угольных предприятий и имущества НАН Украины, а регистрацию права собственности хотят упростить.

Отметим, Ukraine Facility — программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза, согласно которой 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов направят на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций и т.д. Два последних законопроекта необходимы в частности для получения этих средств в виде грантов и инвестиций. Они касаются Плана для Ukraine Facility, где требуется реформирование определенных секторов деятельности государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменениях в новый Жилищный кодекс. Украина до сих пор живет по советскому документу.