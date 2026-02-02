Есть две причины: военный эксперт объяснил, почему Россия усилила атаки на железную дорогу

Приоритеты окупантов в ударах по Украине изменились

Россияне продолжают активно атаковать не только энергетические объекты, но и железную дорогу. Их тактика направлена на уничтожение транспортной инфраструктуры и психологическое давление на украинцев.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, удары по железной дороге влияют не только на гражданских, но и на фронт.

Что нужно знать:

В результате атаки по железной дороге блокируется перекидывание резервов

Главная цель атак России – максимально усложнить жизнь украинцам на фронте и в городах

Россияне пытаются сделать в Украине блэкаут и нагнать панику на население

Снегирев говорит, что хорошо заметно как изменились приоритеты оккупантов: от атак на энергетику они перешли к планомерному уничтожению транспортной инфраструктуры Украины.

"Такая стратегия направлена на одновременное решение военных и психологических задач: блокирование перекидывания резервов на фронт и создание невыносимых условий для гражданского населения в период зимних холодов. Под прицелом оказались критические узлы железной дороги, что напрямую влияет на возможность людей покинуть опасные регионы в случае критических нагрузок на энергосистему", — поясняет эксперт.

Россия атаковала поезд "Барвинково — Львов — Чоп". Фото: ГСЧС

Он добавляет, что речь идет об ударах по транспортной, логистической инфраструктуре Украины. За два дня "энергетического перемирия" Россия нанесла удары по железной дороге, пострадали локомотивные депо, подвижной состав и, соответственно, места ремонта и формирование подвижного состава. Сейчас Кремль обновил тактику атак, и она стала еще опаснее.

"Синхронизация атак на теплоснабжение и транспорт стремится максимально усложнить жизнь в больших населенных пунктах, фактически превращая мирных жителей в заложников блэкаута", — говорит Снегирев.

Кроме того, что удары по поездам УЗ, депо пугают людей, которые боятся эвакуироваться, они усложняют логистику Сил Обороны. Ведь железнодорожным сообщением можно перевозить грузы в гораздо больших объемах, чем автомобильным транспортом. Именно поэтому многие военные груза в Украине перевозятся по железной дороге.

Снегирев объясняет, что Россия рассчитывает на то, что УЗ будет занята гражданскими проблемами и не сможет оперативно перебрасывать военные грузы с запада на восток. Однако использование автомобильных дорог не всегда возможно.

"Противник продолжает удары по украинской железной дороге с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями. Враг имеет цель заблокировать основные маршруты, а также пытается заблокировать резервные", — резюмирует эксперт.

Удары по железной дороге УЗ

30 января 2026 года Россия нанесла 7 ударов дронами по железнодорожным объектам, в том числе на станции Синельниково.

года Россия нанесла 7 ударов дронами по железнодорожным объектам, в том числе на станции Синельниково. 27 января враг атаковал дронами пассажирский поезд "Барвинково — Львов — Чоп". На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. Были ранены и шесть погибших.

Последствия атаки на поезд "Барвинково — Львов — Чоп". Фото: ГСЧС

11 января в результате ночных обстрелов РФ снова пострадала железнодорожная инфраструктура. Ранения получили работники "Укрзализныци", а десятки поездов были вынуждены курсировать с задержками и измененными маршрутами.

в результате ночных обстрелов РФ снова пострадала железнодорожная инфраструктура. Ранения получили работники "Укрзализныци", а десятки поездов были вынуждены курсировать с задержками и измененными маршрутами. 22 декабря недалеко от Коростеня на Житомирщине российский БпЛА атаковал грузовой поезд. Тот сошел с рельсов и спровоцировал аварийную ситуацию для другого поезда, двигавшегося по смежному пути.

недалеко от Коростеня на Житомирщине российский БпЛА атаковал грузовой поезд. Тот сошел с рельсов и спровоцировал аварийную ситуацию для другого поезда, двигавшегося по смежному пути. В ночь на 15 декабря оккупанты атаковали беспилотниками железнодорожную узловую станцию в Пятихатках на Днепропетровщине.

оккупанты атаковали беспилотниками железнодорожную узловую станцию в Пятихатках на Днепропетровщине. В ночь на 6 декабря 2025 под авиационным ударом оказался большой железнодорожный узел в Фастове возле Киева. Россияне целенаправленно уничтожили местный вокзал, моторно-вагонное депо и около 27 вагонов пригородных поездов, курсировавших по маршрутам Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

