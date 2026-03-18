Только не давайте деньги в долг: что категорически запрещено делать 18 марта

В этот день наши предки наблюдали за погодой

В среду, 18 марта, православная и греко-католическая церковь чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 31 марта.

"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике, главные запреты и приметы на этот день.

Церковный праздник 18 марта

В этот день 18 марта по новому стилю верующие чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Этот выдающийся богослов IV века прошел путь от монаха до главы Иерусалимской кафедры.

Святитель Кирилл вошел в историю не только как защитник православия, но и как милосердный пастырь: во время голода в Иерусалиме он пожертвовал все личное имущество на пропитание горожан.

Его принципиальная борьба с арианской ересью привела к конфликтам с епископами-оппонентами и властями, из-за чего он трижды отправлялся в изгнание. Окончательно вернуться к служению он смог лишь при императоре Феодосии Великом. Наследие святителя включает ценные толкования Евангелия и духовные поучения.

Что нельзя делать в этот день?

Нельзя одалживать деньги и брать их в долг — это может привести к финансовым проблемам и ссорам.

Не следует носить чужие вещи или обмениваться одеждой — можно перетянуть на себя чужие проблемы и неприятности.

Нельзя рассказывать за столом о чужих недостатках и обсуждать кого-либо — можно подавиться.

Погодные приметы на 18 марта

Если на орешнике появились молодые сережки — морозов больше не будет.

Если в воздухе мошкара летает или слышен комариный писк — летом будет много ягод и грибов.

Если зацвела мать-и-мачеха — к теплу и солнечной погоде.

Если прилетели лебеди — холода окончательно ушли.

