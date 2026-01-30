"Головне - не мінус". Експерт пояснив, яка погода найбільше впливає на відключення світла

Деякі погодні явища набагато більше шкодять енергосистемі, ніж морози

Найближчими днями в Україні знову очікуються екстремальні морози — в багатьох областях стовпчики термометрів опустяться нижче -20. Багато українців переймаються, чи не ускладнить похолодання й без того важку ситуацію зі світлом.

Що треба знати:

Морози не є головною загрозою для енергосистеми

Налипання мокрого снігу, хуртовина, обмерзання є більшими проблемами для енергетики

Морози впливають лише на тривалість ремонтів після аварій

Проте насправді, морози напряму не впливають на збільшення відключень. Детально читайте у бліцінтерв'ю "Телеграфу" експерта з енергетики Геннадія Рябцева: Експерт розвінчав головний міф про морози та відключення світла

Він пояснив, що морози впливають лише на тривалість проведення відновлювальних робіт та на аварійність енергосистеми. Проте й на це впливають не стільки низькі температури, скільки негода.

Наприклад, налипання мокрого снігу, хуртовина, обледеніння або крижаний дощ — вони набагато більш шкідливі для системи, ніж низька температура, — Геннадій Рябцев

Експерт додав, що зараз, коли температура наблизилася до нульової позначки, через негоду знеструмлено сотні населених пунктів. Натомість коли стояли сильні морози, знеструмлених через несприятливі погодні умови не було. Головна проблема для енергосистеми — це не низькі температури.

Головне не мінус на термометрі, а погодні явища, які можуть негативно вплинути на проведення робіт або на стан енергосистеми через підвищення аварійності, — резюмував Геннадій Рябцев

На Україну знову насуваються сильні морози

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що вже 30 січня погода почне кардинально змінюватися. Тепле повітря з південних морів зміниться холодним з північних широт, почне сніжити.

У період 31 січня — 4 лютого внаслідок ультраполярного вторгнення з акваторії Карського моря в Україні буде аномально холодна погода. Сухе, арктичне повітря стрімко посилить морози до сильних.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в період з 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікується дуже холодна погода. Вночі температура повітря знизиться до 20-27 градусів морозу. А в Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями прогнозуються надзвичайні морози до -30 градусів (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

Прогноз погоди на 1 лютого

Прогноз погоди на 2 лютого

Прогноз погоди на 3 лютого

Послаблення морозів очікується з 4-5 лютого. Воно почнеться з заходу та південного заходу.

