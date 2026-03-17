На улицу лучше не выходить: в каких областях существенно ухудшилось качество воздуха (карта)
В таких условиях не стоит открывать окна
Во вторник, 17 марта, на западе Украины фиксируют ухудшение качества воздуха. В нем зафиксирована повышенная концентрация мелкодисперсной пыли.
Согласно данным специализированного сайта SaveEcoBot, проблема обнаружена в четырех областях: Тернопольской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской.
На Тернопольщине загрязнение пересекло красную отметку в городе Бережаны. Там оно составляет 154 единицы при норме 150.
На юго-западе Львова такой же показатель. При этом ситуация с качеством воздуха в регионе ухудшается с каждым часом.
А в городе Судова Вишня Львовской области зафиксировано загрязнение в 157 единиц.
Еще хуже состояние воздуха в Черновцах. В одном из районов областного центра показатель качества уже 159 единиц.
Худшая ситуация сложилась в городе Надвирна Ивано-Франковской области. Там специалисты зарегистрировали 164 единиц – то есть на 14 выше нормы.
В таких условиях не следует лишний раз выходить на улицу и желательно воздерживаться от проветривания.
Ранее, по меньшей мере, в двух городах украинцы увидели странное явление. По улицам Черновцов и Львова якобы прокатились песчаные бури.