Не дает интервью, а его фото – редкость: что известно об Андрее Губском, который в топ-10 бизнесменов Украины

Информации о жизни Андрея Губского в публичном пространстве практически нет

Владелец фармацевтического дистрибьютора "Оптима-фарм" Андрей Губский уверенно вошел в десятку самых богатых украинских бизнесменов. Он занял 7 место в рейтинге предпринимателей, получивших наибольшую прибыль в Украине в 2025 году.

За прошлый год его доходы превысили 70 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса "Опендатабот".

Кто вошел в рейтинг

На основе публичных данных платформа Opendatabot составила рейтинг украинских бизнесменов, больше всего заработавших в Украине в прошлом году. Да, в топ-10 вошли:

Ринат Ахметов ("Д.Трейдинг", "Запорожсталь", ДТЭК) — 565 млрд;

Виталий Антонов (ОККО) – 151 млрд;

Юрий Косюк (Винницкая птицефабрика) – 110 млрд;

Ари Вебер (ООО "ДЛС" — продажа сигарет) — 88 млрд;

Владимир Костельман (Сильпо, Фора, Фоззи, Траш) – 80 млрд;

Андрей Веревский (ООО "Кернел-Трейд, ООО "Энселко агро" — производство масла и животных жиров, выращивание зерновых культур) — 72 млрд;

Андрей Губский (Оптима-Фарм, АНЦ) – 70 млрд;

(Оптима-Фарм, АНЦ) – 70 млрд; Алексей Порошенко (Рошен) – 65 млрд;

Светлана Ивахов (Петрол, WOG) — 48 млрд;

Александр Герега (Эпицентр, Новая Линия) – 48 млрд.

Андрей Губский занял 7 место в рейтинге

Что известно о бизнесмене

Андрей Иванович Губский родился в 1963 году в Киеве. Он является владельцем компании "Оптима-Фарм" — крупнейшего дистрибьютора фармацевтической продукции в Украине.

Несмотря на это, он не стремится быть публичной персоной. Андрей Губский не ведет странички в соцсетях и не дает интервью. Даже найти его фото в сети является сложной задачей.

Андрей Губский

Известно, что он является двоюродным братом экснардепа от БЮТ Богдана Губского и бывшим мужем нынешней жены нардепа от "ОПЗЖ" Сергея Левочкина. На данный момент Андрей Губский не состоит в браке. Учитывая, что бизнесмен ни разу не общался с прессой и держит в секрете свою деловую и личную жизнь, данные о его образовании отсутствуют в публичном пространстве.

Карьера и бизнес

О трудовом пути одного из богатейших украинцев также отсутствует информация. Но известно, что Андрей Губский всегда работал в команде своего брата Богдана. Кроме того, Андрей Губский является владельцем медицинского центра "Оптима", предоставляющего полный комплекс услуг, в который входит обследование, лечение и консультирование пациентов.

Ущерб из-за войны

Следует отметить, что в результате российской атаки 25 октября 2025 года центральный склад одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины СП "Оптима-Фарм, ЛТД" был полностью разрушен. А офисное помещение серьезно повреждено и не пригодно для дальнейшего использования. Согласно оценкам специалистов, ущерб превысил 100 миллионов долларов США. Следует также добавить, что это был уже второй удар по активам компании в 2025 году. Несколькими месяцами ранее, 28 августа, россиянами были повреждены склады.

Логистический центр компании, уничтоженный ракетным ударом РФ 25 октября 2025 года

Как известно, совместное украинско-эстонское предприятие СП "Оптима-Фарм, ЛТД" является одним из ведущих поставщиков лекарственных средств и медицинских товаров в Украине. Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями. В 2024-м компания получила доходы более чем в 69 млрд грн и входила в топ-15 крупнейших компаний Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как известный бизнесмен Андрей Покровский построил империю Champion.