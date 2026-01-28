Не дає інтервʼю, а його фото - рідкість: що відомо про Андрія Губського, який у топ-10 бізнесменів Україні

Інформації про життя АндріяГубського в публічному просторі майже немає

Власник фармацевтичного дистриб'ютора "Оптима-Фарм" Андрій Губський впевнено увійшов до десятки найбагатших українських бізнесменів. Він посів 7 місце в рейтингу підприємців, які отримали найбільший прибуток в Україні у 2025 році.

За минулий рік його доходи перевищили 70 мільярдів гривень. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Опендатабот.

Хто увійшов до рейтингу

На основі публічних даних платформа Opendatabot склала рейтинг українських бізнесменів, найбільше заробивших в Україні в минулому році. Так, до топ-10 увійшли:

Рінат Ахметов ("Д.Трейдінг", "Запоріжсталь", ДТЕК) — 565 млрд;

Віталій Антонов (ОККО) — 151 млрд;

Юрій Косюк (Вінницька птахофабрика) – 110 млрд;

Арі Вебер (ТОВ "ДЛС" — продаж цигарок) — 88 млрд;

Володимир Костельман (Сільпо, Фора, Фоззі, Траш) — 80 млрд;

Андрій Веревський (ТОВ "Кернел-Трейд, ТОВ "Енселко агро" — виробництво олії та тваринних жирів, вирощування зернових культур) — 72 млрд;

Андрій Губський (Оптіма-Фарм, АНЦ) – 70 млрд;

Олексій Порошенко (Рошен) — 65 млрд;

Світлана Івахів (Петрол, WOG) — 48 млрд;

Олександр Герега (Епіцентр, Нова Лінія) – 48 млрд.

Що відомо про бізнесмена

Андрій Іванович Губський народився в 1963 році у Києві. Він є власником компанії "Оптима-Фарм" — найбільшого дистриб’ютора фармацевтичної продукції в Україні.

Попри це він не є публічною особою. Андрій Губський не веде сторінки в соцмережах і не дає інтерв’ю. Навіть знайти його фото в мережі є надскладною задачею.

Андрій Губський

Відомо, що він є двоюрідним братом екснардепа від БЮТ Богдана Губського і колишнім чоловіком нинішньої дружини нардепа від "ОПЗЖ" Сергія Льовочкіна. На даний момент Андрій Губський не перебуває в шлюбі. Зважаючи на те, що бізнесмен жодного разу не спілкувався з пресою і тримає в секреті своє ділового та особисте життя, дані про його освіту відсутні в публічному просторі.

Кар'єра і бізнес

Про трудовий шлях одного з найбагатших українців також інформація відсутня. Але відомо, що Андрій Губський завжди працював в "команді" свого брата Богдана. Крім того, Андрій Губський є власником медичного центру "Оптіма", який надає повний комплекс послуг, в який входить обстеження, лікування і консультування пацієнтів.

Збитки через війну

Варто зазначити, що внаслідок російської атаки 25 жовтня 2025 року центральний склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" був повністю зруйнований. А офісне приміщення серйозно пошкоджене та непридатне для подальшого використання. Згідно з оцінками фахівців, збитки перевищили 100 мільйонів доларів США. Варто також додати, що це був вже другий удар по активам компанії у 2025-му році. Кількома місяцями раніше, 28 серпня, росіянами були пошкоджені склади.

Логістичний центр компанії, знищений ракетним ударом РФ 25 жовтня 2025 року

Як відомо спільне українсько-естонське підприємство СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" є одним із провідних постачальників лікарських засобів і медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює з більш ніж 500 українськими та міжнародними виробниками. У 2024-му компанія мала прибутки у понад 69 млрд грн і входила до топ-15 найбільших компаній України.

