Элитные дома получают больше света? Почему по графику могут выключать не всех

Ситуация зависит не только от состояния сети

Многие украинцы не понимают, почему дома одной и той же группы могут иметь разные отключения света. К примеру, один дом без электричества по 15-17 часов, а соседний – нет.

Ответ на это дал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Детальнее в материале "Телеграфа": Когда Киев сможет вернуться к графикам. Гендиректор YASNO объяснил, от чего это зависит .

Что нужно знать:

Многие районы столицы и не только имеют одинаковую группу отключения, но разные ветки питания

Наличие света в том или ином доме зависит от многих факторов

По словам Коваленко, часто киевляне говорят, что "модные" микрорайоны, типа Новопечерских Липок имеют свет 24/7 в "ручном режиме", а другие сидят без электричества по 15-17 часов. Это называют несправедливым распределением электроэнергии.

Однако эксперт объяснил, что в Киеве после последних обстрелов действуют экстренные отключения. Поэтому действительно есть определенное количество домов, получающих электроэнергию практически в ручном режиме. То есть энергетики приезжают, подключают их к сети, затем так же приезжают и выключают.

Более того, даже если два дома стоят рядом или имеют несколько подъездов, они могут быть подключены к разным линиям. При этом одна из них может быть повреждена, а другая – нет.

Коваленко говорит: "Тогда ситуация складывается так, что поврежденная — ремонтируется, электроэнергию на нее подают очень ограниченно и осторожно. Но на соседнюю линию отдают то, что не могут передать на поврежденную".

Еще одной причиной таких ситуаций эксперт называет то, что дома имеют разный уровень подготовки к отключениям. Возможно, у некоторых есть резервное питание, которое не всегда видно извне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Киев вернется к стабильным графикам отключений.