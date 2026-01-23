Елітні будинки отримують більше світла? Чому за графіком можуть вимикати не всіх

Ситуація залежить не тільки від стану мережі

Чимало українців не розуміють, чому будинки однієї й тієї самої групи можуть мати різні відключення світла. До прикладу, один будинок без електрики по 15-17 годин, а сусідній — ні.

Відповідь на це дав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Детальніше у матеріалі "Телеграфу": Коли Київ зможе повернутися до графіків. Гендиректор YASNO пояснив, від чого це залежить.

Що треба знати:

Багато районів столиці і не тільки мають однакову групу відключення, але різні гілки живлення

Наявність світла в тому чи іншому будинку залежить від багатьох факторів

За словами Коваленка, часто кияни кажуть, нібито "модні" мікрорайони, типу Новопечерських Липок мають світло 24/7 у "ручному режимі", а інші сидять без електрики по 15-17 годин. Це називають несправедливим розподілом електроенергії.

Однак експерт пояснив, що в Києві після останніх обстрілів діють екстрені відключення. Тому дійсно є певна кількість будинків, яка отримує електроенергію практично в ручному режимі. Тобто енергетики приїжджають, підключають їх до мережі, потім так само приїжджають і вимикають.

Ба більше, навіть якщо два будинки стоять поруч чи мають кілька під'їздів, вони можуть бути підключені до різних ліній. При цьому одна з них може бути пошкоджена, а інша — ні.

Коваленко каже: "Тоді ситуація складається так, що пошкоджену – ремонтують, електроенергію на неї подають дуже обмежено й обережно. Натомість на сусідню лінію віддають те, що не можуть передати на пошкоджену".

Ще однією причиною таких ситуацій експерт називає те, що будинки мають різний рівень підготовки до відключень. Можливо у деяких є резервне живлення, яке не завжди видно ззовні.

