Россия давит с трех направлений: что на самом деле происходит на подступах к Краматорску

Эксперты объясняют, почему агломерация может стать зоной длительных боев

Враг приближается к Краматорску. Между городом и серой зоной осталось менее 15 километров.

Российские оккупанты не скрывают — хотят захватить в 2026 году всю Донецкую область, а до 1 апреля оккупировать Покровск, Мирноград и подойти к Краматорску. "Телеграф" собрал мнение экспертов, какая ситуация на фронте сейчас, чего россияне хотят достичь в ближайшие дни и что им в этом мешает.

Отметим, чтобы выйти на Краматорск, россияне пытаются продвигаться сразу по нескольким направлениям, в частности с севера с линии Купянск-Лиман-Северск, с юго-востока от Бахмута, а также с востока через Константиновку. В настоящее время последнее направление называют главным.

Расстояние от серой зоны до Краматорска

Ситуация в Краматорске по состоянию на сейчас

Краматорск является самым большим городом на подконтрольной Украине территории Донецкой области. До 2022 года здесь проживало около 150 тысяч человек, сейчас осталась треть. Россия каждый день обстреливает город. "К нам от россиян летит все: Молнии, шахеды, КАБы", — описывает журналист и волонтер Богдан Новак.

Прифронтовый город стал хабом — сюда приезжают эвакуированные из еще более приближенной к фронту зоны, чтобы осесть в ожидании более спокойных времен или используются как временный пункт по дороге в более тыловые области.

Последствия обстрелов в Краматорске

Россияне хотят продвинуться в Краматорск через Константиновку

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что российские военные хотят захватить Константиновку, ведь это "прямой путь на Дружковку, Краматорск и Славянск". Сейчас это направление для них приоритетно, поэтому они бросают сюда большие силы.

Фронт вплотную приблизился к Константиновке

Военный аналитик Константин Машовец также считает, что россияне в скором времени усилят наступление. "Противник смог создать очень явную угрозу двойного охвата агломерации Дружковка-Константиновка и, кроме того, "зацепиться" за юго-восточную часть самой Константиновки", — отмечает он. При этом продвижение россиян медленное, но враг активно накапливает штурмовую пехоту, постоянно пытаясь просачиваться между украинскими позициями и истощать оборону. Как описывал оперативную ситуацию под Константиновкой старший офицер батареи полка огневой поддержки Днепр-1 ОШБ НПУ "Лют" Александр Хурсов, россияне пытаются передвигаться небольшими группами, поливают украинские позиции непрерывным огнем и пытаются перерезать логистические пути.

Цель у них одна. "Общая оперативная цель российских войск, действующих в направлении Константиновки, — захватить всю агломерацию Константиновка-Дружковка и выйти с юга и юго-востока на ближние подступы к Краматорску", — говорит Машовец.

Враг будет двигаться на Константиновку и дальше — какие перспективы

Ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий считает, что россияне в первую очередь будут идти именно на этот населенный пункт и с большими потерями будет продвигаться агломерацией на Дружковку, Славянск, Краматорск.

Уйти от битвы за Константиновку и вообще за всю эту агломерацию из четырех городов мы уже не смогли. Это сражение начинается, но при грамотной организации обороны большое сражение за эту агломерацию это может быть не просто основное событие, мы можем там связать их армию фактически на весь 2026 год. Вот весь 26 лет они могут так медленно, метр по метру с огромными потерями продвигаться в пределах этой агломерации. Мы можем и, по-моему, должны ее держать. Евгений Дикий, ветеран АТО и военный обозреватель

Что может сыграть на руку Украине

Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что расстояние до Краматорска и Дружковки нужно оценивать не по карте. "На самом деле это расстояние для оккупантов пропастью из-за особенностей рельефа северной Донетчины", — отмечает он. По его мнению, России не хватит года, чтобы речь шла о захвате агломерации — для этого нужно еще много продвинуться.

"Оккупанту мало будет захватить Часик, Констаху (Часов Яр, Константиновку, — ред.) и Дружковку, чтобы продвинуться в сторону славянско-краматорской агломерации. Оккупанту как минимум нужно будет также "закрыть" вопрос с Лиманом, Добропольем, Изюмом и Барвинковым. Без этих городов даже охват агломерации с флангов будет невозможен. Только лобовые атаки, которые в условиях такой агломерации могут стереть целую армию", — резюмирует он. И сразу же показывает опасность требования россиян оставить им Донетчину — в случае оккупации этого участка, рельеф будет благоприятен для врага и откроет путь на приднепровскую низменность, в Запорожье и Днепр.

Российская армия увязла в Северске

Захваченный Россией город Северск стал для россиян не только достижением, но и ловушкой. Здесь армия РФ теряет темп наступления. Несмотря на планы использовать в качестве опорного пункта для наступления на Краматорск, здесь постоянно "теряется" ресурс из-за ударов ВСУ и российская армия потенциально может уменьшить активность или вложить еще больше сил в попытку прорыва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия продолжает давить на то, чтобы получить по результатам переговоров о мире украинские территории. Они хотят закрепить их статус юридически.