Росія тисне з трьох напрямків: що насправді відбувається на підступах до Краматорська

Експерти пояснюють, чому агломерація може стати зоною довготривалих боїв

Ворог наближається до Краматорська. Між містом та сірою зоною лишилось менше ніж 15 кілометрів.

Російські окупанти не приховують — хочуть захопити у 2026 році всю Донецьку область, а до 1 квітня окупувати Покровськ, Мирноград та підійти до Краматорська. "Телеграф" зібрав думку експертів, яка ситуація на фронті зараз, чого росіяни хочуть досягти найближчими днями та що їм у цьому заважає.

Зазначимо, щоб вийти на Краматорськ, росіяни намагаються просуватися одразу з кількох напрямків, зокрема з півночі з лінії Куп’янськ–Лиман–Сіверськ, з південного сходу від Бахмута, а також зі сходу через Костянтинівку. Наразі останній напрямок називають головним.

Відстань від сірої зони до Краматорська

Ситуація у Краматорську станом на зараз

Краматорськ є найбільшим містом на підконтрольній Україні території Донеччини. До 2022 року тут жили близько 150 тисяч людей, зараз залишилась третина. Росія щодня обстрілює місто. "До нас від росіян летить усе: Молнії, шахеди, КАБи", — описує журналіст та волонтер Богдан Новак.

Прифронтове місто стало хабом — сюди приїздять евакуйовані з ще більш наближеної до фронту зони, щоб осісти в очікуванні спокійніших часів або використовують як тимчасовий пункт по дорозі до більш тилових областей.

Наслідки обстрілів в Краматорську

Росіяни хочуть просунутися до Краматорська через Костянтинівку

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що російські військові хочуть захопити Костянтинівку, адже це "прямий шлях на Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ". Наразі цей напрямок для них пріоритетний, тож вони кидають сюди більші сили.

Фронт впритул наблизився до Костянтинівки

Військовий аналітик Костянтин Машовець також вважає, що росіяни незабаром посилять наступ. "Противник зміг створити дуже явну загрозу подвійного охоплення агломерації Дружківка-Костянтинівка і, крім того, "зачепитися" за південно-східну частину самої Костянтинівки", — наголошує він. При цьому просування росіян повільне, але ворог активно накопичує штурмову піхоту, постійно намагаючись просочуватися між українськими позиціями й виснажувати оборону. Як описував оперативну ситуацію під Костянтинівкою старший офіцер батареї полку вогневої підтримки Дніпро-1 ОШБ НПУ "Лють" Олександр Хурсов, росіяни намагаються пересуватися невеликими групами, поливають українські позиції безперервним вогнем і намагаються перерізати логістичні шляхи.

Мета в них одна. "Загальна оперативна мета російських військ, що діють у напрямку Костянтинівки — захопити всю агломерацію Костянтинівка-Дружківка та вийти з півдня і південного сходу на ближні підступи до Краматорська", — каже Машовець.

Ворог сунутиме на Костянтинівку і далі — які перспетиви

Ветеран АТО і військовий оглядач Євген Дикий вважає, що росіяни першочергово йтимуть саме на цей населений пункт і з великими втратами буде просуватися агломерацією на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ.

Уникнути битви за Костянтинівку і взагалі за всю цю агломерацію з чотирьох міст ми вже не змогли. Ця битва починається, але при грамотній організації оборони велика битва за цю агломерацію це може бути не просто основна подія, ми можемо там зв'язати їхню армію фактично на весь 2026 рік. От весь 26 рік вони можуть отак от повільно, метр по метру з величезними втратами просуватись в межах цієї агломерації. Ми можемо і, на мою думку, повинні її тримати. Євген Дикий, ветеран АТО і військовий оглядач

Що може зіграти на руку Україні

Воєнний кореспондент Богдан Мірошников наголошує, що відстань до Краматорська та Дружківки потрібно оцінювати не за мапою. "Насправді ця відстань є для окупантів прірвою через особливості рельєфу північної Донеччини", — наголошує він. На його думку, Росії не вистачить року, щоб йшлося про захоплення агломерації — для цього потрібно ще чимало просунутися.

"Окупанту мало буде захопити Часік, Констаху (Часів Яр, Костянтинівку, — ред.) та Дружківку, щоб сунути в бік словʼянсько-краматорської агломерації. Окупанту щонайменше потрібно також буде "закривати" питання з Лиманом, Добропіллям, Ізюмом та Барвінковим. Без цих міст навіть охоплення агломерації з флангів буде неможливим. Тільки лобові атаки, які в умовах такої агломерації можуть стерти цілу армію", — резюмує він. І одразу показує небезпеку вимоги росіян залишити їм Донеччину — в разі окупації цієї ділянки, рельєф буде сприятливий для ворога і відкриє шлях на придніпровську низовину, до Запоріжжя та Дніпра.

Російська армія зав'язла в Сіверську

Захоплене Росією місто Сіверськ стало для росіян не тільки здобутком, але й пасткою. Тут армія РФ втрачає темп наступу. Попри плани використати як опорний пункт для наступу на Краматорськ, тут постійно "втрачається" ресурс через удари ЗСУ і російська армія потенційно може зменшити активність або ж вкласти ще більше сил в спробу прориву.

