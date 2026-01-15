Рада зірвала розгляд законів, прийняття яких вимагав Захід: чого тепер чекати

Деякі проєкти вже втретє не можуть додати до порядку денного

Верховна Рада не включила в порядок денний три важливі законопроєкти через брак голосів. Мова про проєкт щодо Міжнародного валютного фонду (14025) та два проєкти в рамках механізму підтримки Ukraine Facility.

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи не змогли включити до порядку денного вже втретє.

Цей закон — зобов’язання України перед МВФ та ОЕСР і крок до боротьби з тіньовими доходами, зокрема на цифрових платформах типу маркетплейсів, сервісів оренди, таксі, фрилансу тощо. В Україні його вже прозвали податок на OLX.

Що пропонується змінити:

ДПС щороку отримуватиме від інших країн дані про доходи українців на іноземних платформах і навпаки передаватиме інформацію про іноземців в Україні.

Оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати продавців і звітувати про їхні доходи.

Визначається перелік діяльності: оренда житла і авто, продаж товарів, послуги.

Запроваджується відповідальність за приховування даних.

Для фізосіб-продавців передбачено пільгову ставку податку 5% за умови роботи через спеціальний рахунок, а платформа стає податковим агентом.

Проєкт №14025 прямо прописаний у меморандумі з МВФ. Його неприйняття означатиме формальне невиконання умов програми. Це може поставити під загрозу чергові транші МВФ та частину фінансування в межах Ukraine Facility.

У бюджет 2026 вже закладено 14 млрд грн доходів саме від цього оподаткування. Якщо закон не ухвалять, уряд змушений буде шукати компенсацію — підвищення інших податків або скорочення видатків.

Цікаво, що саме 15 січня в Україну вперше 2023 року приїхала очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Законопроєкти в рамках Ukraine Facility

Законопроєкт № 14067 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання" зокрема стосується впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, розробку механізмів фінансування та інвестицій. Цей проєкт також вже втретє не можуть розглянути.

Другий проєкт № 13620 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної та комунальної власності з відновлення та економічного зростання України". Його основна мета — прискорення приватизації державного і комунального майна за прозорими правилами через електронні аукціони. Їх використовуватимуть, у тому числі для вугільних підприємств і майна НАН України, а реєстрацію права власності хочуть спростити.

Зазначимо, Ukraine Facility — програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу, згідно з якою 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років скерують на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій тощо. Два останні законопроєкти потрібні зокрема для отримання цих коштів у вигляді грантів та інвестицій. Вони стосуються Плану для Ukraine Facility, де вимагається реформування певних секторів діяльності держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни до нового Житлового кодексу. Україна досі живе за радянським документом.