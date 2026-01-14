Днепр готовится к –20 мороза: когда будет самый холодный день января

Днепр накроет мощный циклон в последние дни января

Днепр готовится к самому холодному периоду этой зимы. Уже в конце января город покроет настоящий морозный удар. Температура заметно снизится, а снежный покров существенно вырастет. Относительно комфортные "минус десять" останутся в прошлом – впереди несколько дней настоящей зимы без фильтров.

Что следует знать

В конце января в Днепре ожидается резкое похолодание, которое достигнет своего пика с морозами до -20°C

Высота снежного покрова может достичь 20 сантиметров, что существенно усложнит движение транспорта

Снижение температуры будет постепенным

Самым холодным днем станет 28 января. В это время столбики термометров в Днепре опустятся до –20°C, а высота снежного покрова составит около 20 сантиметров. Это означает усложненное движение транспорта, скользкие дороги и ощутимый мороз даже при отсутствии сильного ветра.

Погода в Днепре на 26 января. Фото: ventusky

Перед пиком холода погода тоже не будет снисходительной. 26 января ожидается до -17°C, но погода будет ясной и безветренной. 27 января — еще холоднее, свыше -18°C.

Погода в Днепре на 28 января. Фото: ventusky

В предыдущие дни температура будет держаться на уровне –8…–10°C, что создаст эффект постепенного погружения в мороз.

Жителям Днепра советуют потеплее одеваться, внимательнее передвигаться по городу и планировать дела с поправкой на погодные условия. Мороз до –20 – это уже не просто "холодно", а серьезное испытание, которое лучше встречать подготовленными.

