Короткая передышка и снова сильный минус: график температурных качелей в Днепре с 14 по 20 января

В Днепр идет короткое потепление

После затяжных морозов в Днепре появляется осторожная надежда на передышку – морозы несколько уменьшатся. Но это не тот случай, когда можно прятать зимние куртки. Легкое потепление уже на подходе, и отсчет до новой волны холода тоже запущен.

Что следует знать

С 14 по 16 января в Днепре ожидается непродолжительное ослабление морозов до -4°C

Уже в следующие выходные температура воздуха снова стремительно упадет до отметки -10°C

После 20 января город охватит мощная волна холода с ночными морозами до -15°C

По данным Ventusky, уже со среды, 14 января, мороз в городе ослабнет. Ночью и днем температура колеблется от -8°C. 15 января тенденция продолжится – воздух прогреется еще больше, и днем можно ожидать около -4°C. Для зимы это выглядит почти как пауза на кофе между холодными волнами.

Погода в Днепре на 15 января. Фото: ventusky

16 января температура воздуха будет держаться в пределах -4°C. Впрочем, это потепление будет непродолжительным. Уже в субботу, 17 января, холод снова напомнит о себе – столбики термометров опустятся до -12°C.

Погода в Днепре на 16 января. Фото: ventusky

Начиная с 20 января в Днепре прогнозируют резкое усиление морозов. Температура может достигать –15 градусов, особенно в ночные часы. Такая погода будет нуждаться в осторожности — как для водителей, так и для пешеходов.

Погода в Днепре на 19 января. Фото: ventusky

Потепление в Днепре будет, но короткое и незначительное. Если вы планировали воспользоваться относительно мягкой погодой – времени немного.

