Дніпро готується до –20 морозу: коли буде найхолодніший день січня

Дніпро накриє потужний циклон в останні дні січня

Дніпро готується до найхолоднішого періоду цієї зими. Уже наприкінці січня місто накриє справжній морозний удар. Температура помітно знизиться, а сніговий покрив суттєво зросте. Відносно комфортні "мінус десять" залишаться в минулому — попереду кілька днів справжньої зими без фільтрів.

Що варто знати

Наприкінці січня у Дніпрі очікується різке похолодання, яке досягне свого піка з морозами до – 20°C

Висота снігового покриву може сягнути 20 сантиметрів, що суттєво ускладнить рух транспорту

Зниження температури буде поступовим

Найхолоднішим днем стане 28 січня. Саме тоді стовпчики термометрів у Дніпрі опустяться до –20°C, а висота снігового покриву сягне близько 20 сантиметрів. Це означає ускладнений рух транспорту, слизькі дороги та відчутний мороз навіть за відсутності сильного вітру.

Погода у Дніпрі на 26 січня. Фото: ventusky

Перед піком холоду погода теж не буде поблажливою. 26 січня очікується до –17°C, але погода буде ясною і безвітряною. 27 січня — ще холодніше, понад –18°C.

Погода у Дніпрі на 28 січня. Фото: ventusky

У попередні дні температура триматиметься на рівні –8…–10°C, що створить ефект "поступового занурення" в мороз.

Мешканцям Дніпра радять тепліше вдягатися, уважніше пересуватися містом і планувати справи з поправкою на погодні умови. Мороз до –20 — це вже не просто "холодно", а серйозне випробування, яке краще зустрічати підготовленими.

