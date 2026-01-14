Дніпро готується до –20 морозу: коли буде найхолодніший день січня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дніпро накриє потужний циклон в останні дні січня
Дніпро готується до найхолоднішого періоду цієї зими. Уже наприкінці січня місто накриє справжній морозний удар. Температура помітно знизиться, а сніговий покрив суттєво зросте. Відносно комфортні "мінус десять" залишаться в минулому — попереду кілька днів справжньої зими без фільтрів.
Що варто знати
- Наприкінці січня у Дніпрі очікується різке похолодання, яке досягне свого піка з морозами до – 20°C
- Висота снігового покриву може сягнути 20 сантиметрів, що суттєво ускладнить рух транспорту
- Зниження температури буде поступовим
Найхолоднішим днем стане 28 січня. Саме тоді стовпчики термометрів у Дніпрі опустяться до –20°C, а висота снігового покриву сягне близько 20 сантиметрів. Це означає ускладнений рух транспорту, слизькі дороги та відчутний мороз навіть за відсутності сильного вітру.
Перед піком холоду погода теж не буде поблажливою. 26 січня очікується до –17°C, але погода буде ясною і безвітряною. 27 січня — ще холодніше, понад –18°C.
У попередні дні температура триматиметься на рівні –8…–10°C, що створить ефект "поступового занурення" в мороз.
Мешканцям Дніпра радять тепліше вдягатися, уважніше пересуватися містом і планувати справи з поправкою на погодні умови. Мороз до –20 — це вже не просто "холодно", а серйозне випробування, яке краще зустрічати підготовленими.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли Київ зможе зігрітись. Спочатку у столиці вдарять сильні морози до -22, а потім буде різке потепління.