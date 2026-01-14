Сначала ударят сильные морозы до -22, а затем будет резкое потепление: когда Киев сможет согреться

Февраль ожидается преимущественно теплым

В Киеве в конце января ожидаются сильные морозы — днем температура местами опустится до -22 °C. Холод будет ощущаться даже днем, но после такой погоды наступит резкое и неожиданное потепление.

Переход от сильных морозов к оттепели будет быстрым — ночью температура поднимется с -18 до +3 градусов, а днем с -5 до +7 °C. О прогнозе погоды написал "Телеграф", взяв данные из Метео.

Киев готовится к оттепели после сильного холода

Погода в Киеве с 14 по 20 января будет стабильно морозной. Днем термометр будет показывать -10…-9 °C, а ночью температура будет опускаться до -19…-15 °C. Погода будет с переменной облачностью, местами будет просматриваться солнце, но осадки маловероятны.

В течение 21-23 января погода почти не изменится, хотя местами возможен снег. Однако 24-27 января придет пик морозов, когда холод достигнет сильнейшего уровня за весь прогнозный период. Дневная температура снизится до -14…-12°C, а ночью будет держаться на уровне -22…-19°C. Погода будет облачной, местами возможен небольшой снег.

Погода в столице на январь-начало февраля 2026. Фото: Мeteo

В конце января синоптическая ситуация резко изменится. 28 января морозы еще сохранятся, дневная температура опустится до -5 °C, а ночная — до -18 градусов. Но уже 29-31 января ожидается существенное потепление. Днем температура поднимется до +5…+7 °C, а ночью будет около +1…3 °C. Вместе с теплом изменится и характер осадков — возможен дождь.

В начале февраля потепление продолжится, и сильных морозов уже не ожидается. С 1 по 5 февраля днем ожидается 0…+5 °C, ночью -4…+1°C, погода будет облачной с периодическими осадками в виде мокрого снега и дождя.

В период 5-8 января морозы вернутся, но только ночью — до -5 градусов. Позже, 9-12 февраля показатели на термометрах в течение всех суток снова будут "плюсовыми".

