Миллионные зарплаты и немалые деньги "в тумбочке": что известно об и.о. министров Сугак и Некрасове

До нового назначения оба чиновника были заместителями министров

После коррупционного скандала кресла министра энергетики Украины Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко не остались пустыми. Так стало известно, что исполняющим обязанности главы Минюста стала Людмила Сугак.

О соответствующем сообщает Экономическая Правда со ссылкой на источники. В Минэнерго на должность и.о. главы институции назначили Артема Некрасова. Известно, что ранее он занимал должность первого замглавы Министерства энергетики Светланы Гринчук.

Что известно о Людмиле Сугак

С июня 2023 года Сугак занимала должность заместителя Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции. Отмечается, что она активно занималась координацией ключевых направлений работы министерства, включая международно-правовое сотрудничество, предоставление бесплатной юридической помощи, правовую и антикоррупционную экспертизу, а также вопросы гендерного равенства и реформирования пенитенциарной системы.

Людмила Сугак, фото Facebook

Людмила Сугак начала свою карьеру в Министерстве юстиции Украины в 2010 году и работала до 2017 года. Затем возглавляла Международное управление в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) с 2017 по 2023 год.

Новая исполняющая обязанности министра имеет два высших образования Киевского университета им. Тараса Шевченко по специальностям "Международные отношения" и "Международное право".

Что в декларации Людмилы Сугак

Госпожа Сугак владеет квартирой, которую приобрела еще в 2017 году, и авто Infiniti Q50, купленным в 2021 году.

Среди доходов и сбережений — заработная плата более 1,6 млн грн, наличные 1,8 млн грн и почти 39,5 тысячи долларов:

Что известно об Артеме Некрасове

В начале 2000-х годов началась трудовая деятельность Некрасова из органов внутренних дел Сумы. Впоследствии он работал помощником адвоката и является членом Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Артём Некрасов, фото Минэнерго

Уже в 2007 году карьера Некрасова получила новый виток – энергетика. С тех пор он исполнял обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель". Кроме этого Некрасов долгое время занимал руководящие должности в АО "Харьковоблэнерго", работал в ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ОАО "Сумыоблэнерго", ГП "Калушская ТЭЦ-Новая" и ГП НПКХ "Заря-Машпроект".

Некрасов имеет три высших образования. В 2001 году окончил Национальный университет внутренних дел по специальностям "Правоведение" и "Информационные системы в менеджменте". Также получил образовательно квалификационный уровень специалиста по специальности "Электроэнергетика, электротехника, электромеханика" в Запорожском национальном техническом университете.

Что в декларации Некрасова

В совместной собственности Некрасова квартира, также есть и арендованное жилье.

У семьи Некрасова есть два автомобиля — Tayota Landcruser, которым владеет сам чиновник, и Kia Sportrage, которым владеет жена Кононенко Татьяна.

Среди денежных поступлений стоит выделить зарплату Некрасова в 1,9 млн. грн.

Также в декларации указание сбережения наличных денег в размере 15 тысяч долларов и 100 тысяч гривен.

Что сказал Некрасов о своем назначении

По его словам, он понимает всю ответственность перед страной и энергетической отраслью. Также Некрасов отметил сложность нынешнего отопительного сезона и назвал приоритетные задачи Минэнерго.

"Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Следовательно, среди неотложных задач — стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановление поврежденных энергетических объектов", — заявил чиновник.

Ранее "Телеграф" писал, что новым главой Минэнерго может стать руководитель НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.