Вся зарплата йде на благодійність: як насправді живе секретар міськради одного з обласних центрів (документи)

В декларації посадовця є цікаві деталі

Секретар Рівненської міської ради за 2025 рік отримав близько 255 тисяч гривень нарахованої зарплати. Після сплати податків та військового збору посадовець отримав трохи менше ніж 200 тисяч гривень, та перерахував усі кошти на благодійність.

Про це повідомили в мерії Рівного у відповідь на запит "Телеграфу". Посадовий оклад секретаря міськради Віктора Шакирзяна протягом минулого року становив 21 113 гривень. Для порівняння, середня зарплата в Україні у листопаді 2025 року склала 27 167 грн.

Віддає всю зарплату на благодійність

Зарплата, про яку йдеться, в повному обсязі була перерахована на благодійний рахунок Рівненського військового госпіталю після стягування податків і зборів.

Матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань у 2025 році секретар Рівненської міської ради не отримував. Також посадовцю не нараховували та не виплачували допомогу для оздоровлення. Розмір окладу залишався незмінним протягом усього 2025 року.

Що відомо про Віктора Шакирзяна

Шакирзян Віктор Володимирович народився 20 листопада 1978 року. Одружений, виховує трьох синів та доньку.

Він відомий бізнесмен-забудовник міста Рівного, депутат та секретар Рівненської міської ради 8 скликання з 2020 року. У вересні 2023 року Шакирзян став в.о мера Рівного після того, як міського голову Олександра Третяка звільнили з посади за рішенням суду через корупційну справу.

Віктор Шакирзян

Посадовець має відзнаки та нагороди. Зокрема, орден від Спілки бійців та волонтерів АТО "Сила України" за надання волонтерської допомоги, а також нагрудний знак "Волонтер України". Нагороджений Нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного "За сприяння війську". Крім того, за постійну підтримку у розбудові української церкви нагороджений орденом Святителя і Чудотворця Миколая.

У травні 2020 року створив громадську організацію "Рівне разом". Також він є почесним президентом Благодійної організації "Фонд Віктора Шакирзяна", створеної у 2022 році, яка підтримує соціально незахищені верстви населення, зокрема роздаючи продуктові набори.

Нерухомість в декларації

В декларації за 2024 рік Шакирзян показав, що є власником наступної нерухомості. 50% земельної ділянки площею 25 соток, що вартувала на момент придбання у 2018 році 33 тисячі гривень, та половина житлового будинку на 56,9 квадрата, який судячи з усього, стоїть на вказаній ділянці. Він вартував у тому ж 2018-му 85 350 гривень. Інші 50% будинку та землі належать Роману Курису.

Секретар міськради наприкінці 2024 року отримав право власності на житловий будинок загальною площею понад 100 квадратів. За даними з декларації, його вартість становила 1 264 978 грн. Будівля перейшла до нього разом із ділянкою на 19 соток.

Віктор Шахирзян також задекларував квартири, що належать дочці Софії та синові Віктору, куплені багато років тому.

Але звертає увагу нежитлове приміщення площею понад 300 квадратів, придбане Віктором Вікторовичем наприкінці 2022 року за 150 тисяч гривень. 10 відсотків будівлі належить Шакирзян Олені Віталіївні – скоріше за все, дружині.

Дивна історія з будинком

Примітно, що 2023 року батько Віктора Володимир Рахимзянович Шакирзян став власником будинку понад 300 квадратів, що вартував 3 448 300 гривень.

Також секретар міськради, згідно з документом, має право на користування трьома земельними ділянками, що також належать батьку та з'явилися в нього в тому ж 2023 році.

У 2020–2021 роках Віктор Шакирзян декларував будинок площею понад 300 квадратних метрів і три земельні ділянки загальною площею понад 10 соток. У декларації зазначено, що все це майно він набув в один день у квітні 2018 року, щоправда, тоді площа будинку становила лише 126 квадратних метрів.

Будинок в Рівному, де живе Віктор Шакирзян

Журналісти-розслідувачи видання "Четверта влада" докопалися, що у декларації за 2022 рік будинок і ділянки вже перебували не у власності, а в користуванні Шакирзяна. Власником він указав Романа Балацького, який придбав будинок 27 серпня 2022 року.

Але наступного року той самий будинок і три ділянки вже були оформлені на батька секретаря Рівнеради — Володимира Шакирзяна. За даними держреєстру, він придбав це майно у Романа Балацького в жовтні 2023 року.

Журналісти запитали Романа Балацького, як сталося, що він купив будинок в сина та невдовзі продав його батьку. Судячи з відповідей, співрозмовник був розгублений та не міг точно згадати вартість будинку.

На запитання, чому будинок був швидко перепроданий від сина до батька, він припустив, що власники могли передумати продавати майно, і додав, що продає завжди, коли є клієнт, щоб заробити на цьому.

"Саме в цьому будинку, який то продавали, то назад купували Шакирзяни, секретар Рівнеради зареєстрований та фактично проживає", – пише "Четверта влада".

Бізнес та доходи секретаря міськради

Що стосується бізнесу, то Шакирзяну повністю належать: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРСАЛЬ РІВНЕ" та Приватне підприємство "БУД-СЕКТОР", 95,7% Товариства з додатковою відповідальністю "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП" та 0,04% Товариства з обмеженою відповідальністю "РІВНЕТРАНСБУД". Варто зазначити, що іномарки, якими користується секретар міськради, та ще деяка нерухомість офіційно належить компаніям, в яких він їх нібито орендує.

Цікаво, що найбільшим доходом Віктора Шакирзяна за 2024 рік опинився негрошовий подарунок від батька, що вартує 1 267 046 гривень. Судячи з суми та дати можна припустити, що це той самий будинок загальною площею понад 100 квадратів із земельною ділянкою.

На другому місці за доходами – зарплата за рік на посту секретаря міськради у сумі 228 644 гривень. Також Шакирзян отримав загальний дохід від надання майна в оренду у сумі 80 663 гривень, та 123 гривень відсотків від вкладу у "Приватбанк".

Скільки в Шакирзяна грошей?

Посадовець задекларував збереження у готівці у розмірі 529 600 доларів США, 138 300 євро та 14 300 000 грн. Хоча він надає перевагу старим добрим паперовим грошам, все ж на момент декларування у Шакирзяна зберігалося у на трьох різних рахунках "Приватбанку" 14 749 гривень.

Нагадаємо, мер Чернівців за 2025 рік отримав понад 740 тисяч гривень нарахованої зарплати. Після сплати податків та військового збору посадовець отримав на руки 570 тисяч гривень.