Погодное ненастье накрыло сразу ряд областей Украины. Что происходит в городах и где ситуация критическая (фото, видео)
Коммунальщики не успевают убирать снег и посыпать тротуары
Большинство областей Украины в четверг, 8 января, накрыло сильное ненастье. Из-за гололеда и снегопадов во многих городах пробки и затруднено движение.
Что нужно знать:
- На Львовщине на дорогах застряло с десяток фур
- В Ровенской области прошел замерзающий дождь — дорога превратилась в каток
- Коммунальщики не успевают ликвидировать последствия непогоды
Как сообщили в ГСЧС, спасатели сейчас работают во всех регионах и помогают людям. Ведь Украину накрыла зимняя стихия: снегопад и гололед.
"На Ровенщине из-за непогоды на трассе Киев-Чоп освобождали машины из снежных заносов. На Львовщине, в Стрыйском р-не, помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги", — говорится в сообщении.
Какая ситуация на западе Украины
Почти во всех западных областях наблюдается значительное ухудшение погодных условий. Во Львове на улицах застревают авто, а на трассе Львов-Тернополь образовалась настоящая пробка из грузовиков. Коммунальщики не успевают расчищать дорогу, поэтому образуется снежная каша, усложняющая движение. Многие машины буксуют и застревают просто на дороге.
При этом стоимость такси по городу взлетела молниеносно. Чтобы проехать несколько километров за 10 мин, нужно заплатить от 800 грн.
В Ивано-Франковске тоже достаточно сложная ситуация. Так, на Хоткевича грузовик застрял поперек дороги и перекрыл полностью движение. Коммунальщики стараются как можно быстрее убирать снег, но не успевают. К слову, к ним присоединился городской голова Руслан Марцинкив. Он также подчеркнул, что должностные лица городского совета присоединились к работе со снегом в городе.
В Черновцах также зафиксирован сильный снегопад, но критических ситуаций из-за погодных условий не возникало.
В Луцке и Волыни наблюдается значительная метель, в результате чего на региональных дорогах возникли пробки. Грузовики практически стоят, а легковые авто двигаются очень медленно.
Кроме того, из-за непогоды значительная часть поездов, следующих через Волынь, задерживается. В частности:
- №23/24 Киев – Хелм: +1 час;
- №67/68 Киев – Варшава Западная: +1 час;
- №19/20 Хелм – Киев: +0:56;
- №67/68 Варшава – Киев: +0:56.
- №113/114 Харьков – Ужгород: +0:48;
- №93/94 Хелм – Харьков: +0:30;
- №23/24 Хелм – Киев: +0:22;
- №97/98 Киев – Ковель: +0:22;
- №77/78 Ковель – Одесса: +0:06
В Ровенской области и в областном центре зимняя непогода наделала беды. Интенсивный снегопад пытаются обуздать 51 единицу техники. Уже с утра фиксировалось 18 см снежного покрова.
В Черкасской области ситуация из-за погоды крайне сложная. Ведь утром в регионе прошел замерзающий снег, превративший город в каток. Движение транспорта по дорогам сильно затруднено.
Какая ситуация в Одессе и Киеве
Киевщину и столицу накрыло снежное ненастье 8 января. Коммунальщики работают в усиленном режиме, расчищают трауры и дороги. Известно, что задействовано 252 единицы спецтехники "Киевавтодора".
На юге Украины также бушует непогода, но не снегопады. Одессу и область покрыли проливные дожди.
