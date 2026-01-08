Погодное ненастье накрыло сразу ряд областей Украины. Что происходит в городах и где ситуация критическая (фото, видео)

Коммунальщики не успевают убирать снег и посыпать тротуары

Большинство областей Украины в четверг, 8 января, накрыло сильное ненастье. Из-за гололеда и снегопадов во многих городах пробки и затруднено движение.

Что нужно знать:

На Львовщине на дорогах застряло с десяток фур

В Ровенской области прошел замерзающий дождь — дорога превратилась в каток

Коммунальщики не успевают ликвидировать последствия непогоды

Как сообщили в ГСЧС, спасатели сейчас работают во всех регионах и помогают людям. Ведь Украину накрыла зимняя стихия: снегопад и гололед.

"На Ровенщине из-за непогоды на трассе Киев-Чоп освобождали машины из снежных заносов. На Львовщине, в Стрыйском р-не, помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги", — говорится в сообщении.

Какая ситуация на западе Украины

Почти во всех западных областях наблюдается значительное ухудшение погодных условий. Во Львове на улицах застревают авто, а на трассе Львов-Тернополь образовалась настоящая пробка из грузовиков. Коммунальщики не успевают расчищать дорогу, поэтому образуется снежная каша, усложняющая движение. Многие машины буксуют и застревают просто на дороге.

Погода во Львове 08.01.2025

При этом стоимость такси по городу взлетела молниеносно. Чтобы проехать несколько километров за 10 мин, нужно заплатить от 800 грн.

Стоимость такси во Львове 8 января во время непогоды

Стоимость такси во Львове 8 января во время непогоды

В Ивано-Франковске тоже достаточно сложная ситуация. Так, на Хоткевича грузовик застрял поперек дороги и перекрыл полностью движение. Коммунальщики стараются как можно быстрее убирать снег, но не успевают. К слову, к ним присоединился городской голова Руслан Марцинкив. Он также подчеркнул, что должностные лица городского совета присоединились к работе со снегом в городе.

Фура в Ивано-Франковске перекрыла дорогу

В Черновцах также зафиксирован сильный снегопад, но критических ситуаций из-за погодных условий не возникало.

В Луцке и Волыни наблюдается значительная метель, в результате чего на региональных дорогах возникли пробки. Грузовики практически стоят, а легковые авто двигаются очень медленно.

Кроме того, из-за непогоды значительная часть поездов, следующих через Волынь, задерживается. В частности:

№23/24 Киев – Хелм: +1 час;

№67/68 Киев – Варшава Западная: +1 час;

№19/20 Хелм – Киев: +0:56;

№67/68 Варшава – Киев: +0:56.

№113/114 Харьков – Ужгород: +0:48;

№93/94 Хелм – Харьков: +0:30;

№23/24 Хелм – Киев: +0:22;

№97/98 Киев – Ковель: +0:22;

№77/78 Ковель – Одесса: +0:06

В Ровенской области и в областном центре зимняя непогода наделала беды. Интенсивный снегопад пытаются обуздать 51 единицу техники. Уже с утра фиксировалось 18 см снежного покрова.

В Черкасской области ситуация из-за погоды крайне сложная. Ведь утром в регионе прошел замерзающий снег, превративший город в каток. Движение транспорта по дорогам сильно затруднено.

Какая ситуация в Одессе и Киеве

Киевщину и столицу накрыло снежное ненастье 8 января. Коммунальщики работают в усиленном режиме, расчищают трауры и дороги. Известно, что задействовано 252 единицы спецтехники "Киевавтодора".

На юге Украины также бушует непогода, но не снегопады. Одессу и область покрыли проливные дожди.

